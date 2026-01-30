施名帥設局騙愛妻1個月！親吐背後原因 朱芷瑩嚇到失眠

施名帥、朱芷瑩結婚2年，首公開戀愛內幕。（圖／東森綜合台提供）





東森綜合台跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，明（31日）晚間8點將播出全新「苗栗之旅」。本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，為了給朱芷瑩一個大驚喜，製作單位聯手經紀人與老公施名帥，謊稱她是去參加其他節目，隱瞞實情長達一個多月，直到在苗栗餐廳上演巧遇游安順、于子育，最後施名帥驚喜現身，才揭曉真相。

第一時間得知要欺騙妻子的施名帥，無奈笑說：「我都可以配合，只是這很恐怖，我是每天都要面對她的人，這樣不會造成我們家庭失和嗎？壓力好大！」朱芷瑩得知真相後也傻眼表示：「你們真的很用心，我自己覺得我不太會被騙，這次經紀人能騙過我，我覺得很有才華，尤其是我老公，平常真的很不容易騙到我。」謊言揭穿後，施名帥終於放下心中大石：「終於鬆了一口氣，當下只想要好好吃個飯。」反倒是朱芷瑩被嚇到第二天早晨還在驚魂未定，透露自己整夜大失眠，不斷回想究竟是哪個環節被騙的。

施名帥隱瞞妻子一個月，坦言怕家庭失和，朱芷瑩嚇到整夜失眠。（圖／東森綜合台提供）

兩人在節目中也首度公開戀愛細節。以前兩人只是普通朋友，朱芷瑩活躍於表演工作坊，施名帥則深耕小劇場，屬於不同戲路、不同掛的朋友，雖然在學校合作過，但直到很後來才來電。施名帥坦言是自己主動的：「我們認識很久了，後來兩人都單身，保持聯繫後自然而然想說可以在一起試試看。因為都經歷過不同人生階段，才發現身邊就有這種擁有共同回憶的人。」

朱芷瑩也補充，因為兩人有太多共同朋友，知道很多外人不知道的個性細節，「很有趣，好像很熟悉但又有可以探索的地方，跟朋友談戀愛真的蠻特別的。」回憶起第一次約會，兩人去通化街吃飯、到二輪戲院連看兩部片，結果發現能聊的話題實在太多，真的聊不完。朱芷瑩更笑說：「我們甚至要規定洗完澡、睡前就不能講話了，不然會一直講到沒時間睡覺！」

花甲少年趣旅行全新「苗栗之旅」由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組「真實夫妻檔」施名帥與朱芷瑩，暢遊苗栗！（圖／東森綜合台提供）

除了夫妻檔的甜蜜互動，于子育也在車上聊起自己出道的故事，透露從準備到正式出道，竟然整整等了十年。她回憶高中畢業沒考上大學準備重考時，跑去學吉他，沒想到才上第一堂課，就被留下來聽吉他老師跟搭擋練歌。當時正值民歌年代，老師在百貨公司美食街表演，剛好搭擋臨時缺席，老師便問于子育：「想不想唱歌？」她一口答應，吉他還沒學會就先上台了。于子育笑說：「當時我很緊張，用歌譜蓋住整張臉，甚至緊張到牙齒一直撞到麥克風。」

唱了快一個月後，吉他老師問她想不想去民歌餐廳試唱，並願意幫她伴奏。試唱結果順利，老師的製作公司也簽下了她，豈料就在準備出唱片時，公司竟然解散了。之後老師轉往福茂唱片，仍對于子育的歌聲很有興趣，便以個人名義簽下她，承諾找到適合的唱片公司再帶她過去。此外，老師也考量到于子育個性太內向，未來受訪可能會很吃力，決定幫她找個搭檔，花了半年找到了錦雯，「錦繡二重唱」就這樣誕生。

正當兩人在民歌餐廳駐唱等待發片機會時，有一天老師打來說他要到滾石唱片當音樂總監了，沒想到在上任前夕，恩師卻因車禍意外過世。于子育感嘆：「我的等待又歸零了，都已經要出片又一直重來。從我19歲唱民歌到正式出片，整整等了十年，中間發生太多事講不完。」這段峰迴路轉的經歷，也讓車上的夥伴們聽得相當動容。想知道更多苗栗私房景點、藝人真情流露以及爆笑內幕，敬請鎖定每週六晚間8點，東森綜合台《花甲少年趣旅行》。

