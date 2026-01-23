施名帥闖《凶宅》常拉肚子 范少勳偷學避邪祕招

范少勳（左起）、施名帥、林予晞出席《凶宅專賣店》記者會。黃于珊攝



施名帥今（1╱23）與范少勳、陳姸霏、林予晞、慧芳姐、江宜蓉、許紫柔出席Disney+台灣原創靈異驚悚劇《凶宅專賣店》記者會，他坦言拍攝時雖有道長進駐，「但我回去還是有拉肚子，拍這個戲我常常拉肚子，可能身體比較敏感」。不過卻被戲裡老婆林予晞虧：「你是腸胃敏感吧！」

范少勳劇中飾演神祕房仲公司「義勝房屋」的菜鳥「阿澤」，透過與前輩們共同販售凶宅牽引出背後不同亡靈長居凶宅的動人故事，談到實際租屋經驗，他坦言沒遇過靈異事件，「我可能身體比較敏感，我覺得我進去主要會看光線舒不舒服，我之前有去看過1個房子蠻特別的，它有窗戶、有採光，但是那個陽光感覺不像是真正的陽光，有一種濕濕冷冷的感覺，那種我就比較不太會租，通風和採光是我比較在意的，倒是沒住過什麼不舒服的，可能我也比較偏麻瓜，可能有，我也不知道」。

同樣注重採光跟通風的施名帥則說看房時要感覺一下氣場，「有人說要帶狗狗去，看牠待不待得住，就知道那邊舒不舒服，我沒有住過不舒服的，但是拍戲有常常到不同地方，也有住過比較郊外的旅館、甚至是很老舊的旅社，就是會覺得潮濕，空氣會讓人不是很舒服、有發霉的味道，晚上就會睡不著覺，有1次看完《咒》回旅館，眼睛一閉上聲音跟畫面就一直出來睡不著」。不過即使害怕，他還是不肯找人陪睡，還笑說：「我這麼Man。」

陳姸霏（左起）、慧芳姐、許紫柔分享拍攝點滴。黃于珊攝

至於住旅館需注意的地方，范少勳坦言因《凶宅專賣店》有民俗顧問，也有法師會在現場，他跟著學了一些，「以前可能就懵懵懂懂，進去房間就基本禮貌敲敲門，現在跟道長去過很多不同的場地拍攝，道長每天都有同的打扮，有時會有龍袍，有時會拿號角、鞭子，我和小帥、銘順哥就會說今天這裡很兇」。現在他會帶一些護身符，「我進去房間會燒一下聖木，帶一些白水晶放在枕頭旁邊」。

雖然《凶宅專賣店》沒有到真的到凶宅拍攝，施名帥分享第1集虐童案的房子令他毛骨悚然，「那是閒置空間，已經要都更了，但是真的蠻不舒服，光梳化就頭暈，那天道長擺1 張桌子擋在房間門口，我走過去擺個東西就頭超暈」。

其中1集逆子案則到真的公墓取景，施名帥心有餘悸地說：「我們拜拜的公墓旁邊，它沒有人祭拜，也沒人去整理，是荒廢的墓，骨頭都看的到。」范少勳則附和：「拍攝時劇組人多，多多少少會不禮貌或打擾，道長會叫我們不要在現場開玩笑。」

陳姸霏演出性格剛毅的通靈師，也是首次挑戰動作戲，她透露劇中有些咒語是真的，「要迴向給好兄弟，有時還要燒符紙，在家記咒語時我就很害怕，有一些傳說說在心裡想，祂們也會聽到，超度咒不能唸完，念一半還是會有風險」。所以她都會隨身帶著玉佩，「道長有給我們木頭護身符」。

