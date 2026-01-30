施名帥「欺騙老婆」超害怕：不會家庭失和嗎？ 朱芷瑩曝夫妻倆有「洗澡條款」

施名帥隱瞞妻子一個月，坦言怕家庭失和，朱芷瑩嚇到整夜失眠！東森綜合台提供

跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，本週六（31日）晚間將播出全新「苗栗之旅」。本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性。

花甲少年趣旅行本週集數全新「苗栗之旅」，由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組「真實夫妻檔」施名帥與朱芷瑩，暢遊苗栗！東森綜合台提供

施名帥聯手製作單位瞞妻 壓力大到怕家庭失和

為了給朱芷瑩一個大驚喜，製作單位聯手經紀人與老公施名帥，謊稱她是去參加其他節目，隱瞞實情長達一個多月。直到在苗栗餐廳上演巧遇游安順、于子育，最後施名帥驚喜現身，才揭曉真相。第一時間得知要欺騙妻子的施名帥，無奈笑說：「我都可以配合，只是這很恐怖，我是每天都要面對她的人，這樣不會造成我們家庭失和嗎？壓力好大！」

朱芷瑩得知真相後也傻眼表示：「你們真的很用心，我自己覺得我不太會被騙，這次經紀人能騙過我，我覺得很有才華，尤其是我老公，平常真的很不容易騙到我。」謊言揭穿後，施名帥終於放下心中大石，直呼終於鬆了一口氣，當下只想好好吃飯。反倒是朱芷瑩被嚇到第二天早晨還在驚魂未定，透露自己整夜大失眠，不斷回想究竟是哪個環節被騙。

施名帥設局朱芷瑩！聯手游安順、于子育欺騙愛妻，朱芷瑩當場嚇傻！東森綜合台提供

揭露戀愛細節 規定洗澡後禁言避免聊整夜

兩人在節目中也首度公開戀愛細節。以前兩人只是普通朋友，朱芷瑩活躍於表演工作坊，施名帥則深耕小劇場，屬於不同戲路、不同掛的朋友，雖然在學校合作過，但直到很後來才來電。施名帥坦言是自己主動的：「我們認識很久了，後來兩人都單身，保持聯繫後自然而然想說可以在一起試試看。因為都經歷過不同人生階段，才發現身邊就有這種擁有共同回憶的人。」

朱芷瑩也補充，因為兩人有太多共同朋友，知道很多外人不知道的個性細節，「很有趣，好像很熟悉但又有可以探索的地方，跟朋友談戀愛真的蠻特別的。」回憶起第一次約會，兩人去通化街吃飯、到二輪戲院連看兩部片，結果發現能聊的話題實在太多。朱芷瑩更笑說：「我們甚至要規定洗完澡、睡前就不能講話了，不然會一直講到沒時間睡覺！」

施名帥、朱芷瑩首曝戀愛內幕，聊到規定「睡前禁言」！東森綜合台提供

于子育憶出道辛酸 等待十年遭逢恩師驟逝

除了夫妻檔的甜蜜互動，于子育也在車上聊起自己出道的故事，透露從準備到正式出道，竟然整整等了十年。她回憶高中畢業沒考上大學準備重考時，跑去學吉他，沒想到才上第一堂課，就被留下來聽吉他老師跟搭擋練歌。當時正值民歌年代，老師在百貨公司美食街表演，剛好搭擋臨時缺席，老師便問她：「想不想唱歌？」于子育一口答應，吉他還沒學會就先上台了，甚至緊張到用歌譜蓋住臉，牙齒一直撞到麥克風。

唱了快一個月後，吉他老師推薦她到民歌餐廳試唱，並由老師親自伴奏。雖然順利簽約，但準備出片時公司卻解散了。之後老師轉往福茂唱片，仍對于子育的歌聲很有興趣，便以個人名義簽下她。老師考量到于子育個性太內向，決定幫她找個搭檔，花了半年找到錦雯，「錦繡二重唱」就此誕生。正當兩人在民歌餐廳駐唱等待發片機會時，老師準備到滾石唱片擔任音樂總監，卻在就任前夕因車禍意外過世。于子育感嘆：「我的等待又歸零了，都已經要出片又一直重來。從我19歲唱民歌到正式出片，整整等了十年。」這段峰迴路轉的經歷，也讓車上的夥伴們聽得相當動容。

于子育淚揭出道血淚史，發片夢頻碎，恩師發片前夕竟遇死劫！東森綜合台提供



