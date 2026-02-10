施壓加拿大勿與中國達協議 川普嗆卡關美加大橋「不允許佔便宜」

2025年6月16日，美國總統川普與加拿大總理卡尼共同出席G7峰會。路透社



美國總統川普週一（2/9）表示，他將針對連接密西根州與安大略省的橋樑工程，展開與加拿大的談判，並揚言在美國獲得足夠補償並擁有「該資產半數權益」前，將阻止這座大橋通車。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體Truth Social的貼文中，附上一張連接美國底特律（Detroit）與加拿大溫莎（Windsor）的戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge）工程照片。該橋由加拿大聯邦政府出資興建，預計在完成測試與審核後即將通車。

川普指控，這座大橋全歸加拿大所有，卻幾乎沒有使用任何美國材料，「現在，加拿大政府竟然指望身為美國總統的我，允許他們『佔美國的便宜』！」而雪上加霜的是，加拿大總理卡尼（Mark Carney）還想與中國達成協議，這將使加拿大不堪負荷，「我們只能撿些殘羹剩飯！」

川普進一步抨擊加拿大對美國乳製品徵收關稅，使美國農民面臨巨大的經濟風險。因此，「在加拿大給予美國我們應得的補償前，我不會允許這座橋通行。更重要的是，加拿大必須以我們應得的公平和尊重對待美國」。

川普補充道：「我們將立即啟動談判。基於我們提供的所有支持，我們理應擁有這座資產至少一半的權益」，並聲稱美國市場帶來的收入將是天文數字。

川普近期持續對美國的主要貿易夥伴加拿大施壓，揚言加國若與中國達成貿易協議，將對該國商品徵收100%關稅，並在上月進一步威脅要對加拿大進口飛機徵收50%關稅。他對卡尼在達沃斯論壇上暗批美國外交與經濟政策的發言亦表示不滿。

卡尼上月訪問中國，實質達成北京恢復採購加拿大油菜籽，以換取向加拿大銷售電動車的配額協議。但川普將該協議視為威脅，指控這將使中國對加拿大產生不當影響。

