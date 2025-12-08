施壓和談？川暗批澤倫斯基拒點頭 車諾比輻射防護罩受損

圖／達志影像路透

美國和烏克蘭談判代表，在美國佛州一連三天談判，依然沒有突破。美國總統川普宣稱烏克蘭代表很喜歡美方提案，但烏克蘭總統澤倫斯基卻還沒過目，讓他有點失望。澤倫斯基則表示烏美談判具建設性，但坦承並不容易；週一他將赴倫敦與英法德三國領袖磋商，就怕美國迫基輔接受有利於俄羅斯的條款。而目前在俄軍控制下的烏克蘭車諾比核電廠，經國際原子能總署檢查發現，外殼結構有所損傷，無法發揮密封的安全功能。

美國總統川普特使威科夫、女婿庫許納，與烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫 (Rustem Umerov)，在佛州邁阿密經三天談判，依然沒有突破。川普說烏方代表很喜歡美國的提案，但烏克蘭總統澤倫斯基卻還沒看。

美國總統 川普：「我們一直在跟普欽總統談，也跟包括澤倫斯基總統在內的烏克蘭領導人談，我必須說我有點失望，澤倫斯基總統還沒讀這個提案，截至幾個小時前是這樣，他的人很喜歡，但他本人還沒看，俄羅斯也沒問題。」

出席甘迺迪中心頒獎典禮的川普，難掩對烏克蘭總統澤倫斯基的不滿。儘管美方最初的草案明顯偏向莫斯科，俄羅斯總統普欽也從未公開表示贊同，但無礙川普展現親俄姿態。

烏克蘭總統 澤倫斯基：「昨天(6日)我們與威科夫和庫許納談了，我感謝他們隨時準備一起合作，美方代表了解烏克蘭的基本立場，對話具建設性，儘管並不容易。」

澤倫斯基週一將在倫敦，與英國、法國和德國領袖磋商。下個月即將卸任的川普烏克蘭特使凱洛格，儘管沒有參加佛州會談，但在出席雷根國防論壇時表示，結束戰爭只剩下「最後10公尺」。

美國總統川普烏克蘭特使 凱洛格 (Keith Kellogg)：「我認為現在已在結束這場衝突的最後10公尺，我們實際上只剩下幾個問題，一個是地帶，主要就是頓巴斯，就是第二個州，有盧甘斯克、頓內次克、札波羅熱和赫爾松，以及札波羅熱核電廠。」

凱洛格說如果能解決兩大問題：頓巴斯領土和札波羅熱核電廠，其他的都能迎刃而解。但烏軍總司令瑟爾斯基 (Oleksandr Syrskyi) 接受英國媒體訪問時強調，無法接受放棄領土。

烏克蘭武裝部隊總司令 瑟爾斯基：「我們(軍方)的主要目的就是捍衛我們的領土、國家和人民，我們當然不能接受無緣無故放棄領土，交出我們的土地意味著什麼？這就是我們戰鬥的理由，所以我們不放棄我們的領土。」

目前在戰場上占上風的俄軍，控制烏克蘭約19.2%的領土，最新再稱拿下北部哈爾科夫和東頓內次克地區的村莊，並集中打擊烏克蘭的交通、燃料能源設施、軍用機場和長程無人機設施。

俄軍空襲目擊者：「烏克蘭亟需武器援助，需要世界團結起來幫助我們，我們需要被傾聽，需要讓川普先生聽到我們的聲音，讓他明白他被欺騙了，他被導向幻想，你無法跟俄羅斯討價還價，它不是那種會屈服的國家。」

三年多來飽受俄軍攻擊的烏克蘭人向川普喊話，不要被俄羅斯騙了。上週出訪印度的普欽，與印度總理莫迪對外展現好交情，顯然不甩川普的關稅懲罰。

俄羅斯總統 普欽：「我們準備好為快速成長的印度經濟，持續確保不間斷的燃料供應，當然，雙邊合作並不侷限於此。」

上週五，白宮公布新國安戰略，表態希望改善美俄關係，稱結束戰爭是美國的核心利益，目的是「重建與俄羅斯的戰略穩定」。

克里姆林宮發言人 培斯科夫：「川普總統現在很強，就國內政治立場而言，這使他能夠根據自己的願景調整概念，我們看到這些調整在很多方面，都與我們的願景相符。」

而在烽火下的烏克蘭車諾比核電廠，上週在IAEA國際原子能總署進行檢查後發現，它的防護罩在今年二月無人機襲擊下，鋼製的外殼結構已有損傷，無法發揮主要的密封安全功能，建議進行大規模修復。烏克蘭直指是俄羅斯攻擊導致，但俄方否認。IAEA表示外殼的承重結構和監測系統，沒有永久性損壞，屋頂也進行臨時修補，當地輻射值維持正常，但強調仍必須及時展開全面性整修，以防止防護罩進一步損壞。

