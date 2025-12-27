施壓增加談判籌碼？！俄羅斯大規模空襲基輔 時間點選在澤連斯基見川普前

在烏克蘭總統澤連斯基將與美國總統川普會面之際，俄羅斯大規模空襲基輔。 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 烏克蘭軍方表示，俄羅斯於當地時間週六清晨對烏克蘭首都基輔發動大規模飛彈攻擊，市區傳出爆炸聲響，防空系統隨即啟動應對。此次攻擊發生在烏克蘭總統澤倫斯基計劃與美國總統川普會晤、商討結束俄烏戰爭協議細節的前兩日。

根據路透社目擊者指出，基輔市內防空系統在攻擊期間持續運作。多個非官方的 Telegram 頻道亦通報了爆炸情況。一個軍方的 Telegram 頻道進一步說明，俄軍在此次行動中同時部署了巡弋飛彈與彈道飛彈。

這場攻擊的時機正值關鍵外交行程前夕。烏克蘭總統澤連斯基原定於兩天後前往美國，與總統川普會面，討論已持續近四年的俄烏戰爭之結束協議細節。目前尚未有關於此次飛彈攻擊所造成具體損傷或傷亡的進一步官方訊息。

