施壓房市！李在明連日開砲：良心被魔鬼奪走 237萬多屋族「猛敲計算機」

據南韓媒體今天（2/3）報導，南韓總統李在明連日發文，重砲施壓房市，今天再度批評投機多屋族，良心被魔鬼奪走，難道看不見「數百萬青年的血淚」嗎？報導提到，今年5月，南韓的資本利得稅將加重，全國237萬多屋族「猛敲計算機」，計算該如何因應，才能確保自身利益。

據《東亞日報》與《韓民族日報》報導，南韓總統李在明今天再度發文，重砲施壓房市投機活動，「偉大的大韓民國，連內亂（指前總統尹錫悅引發的戒嚴事件）都能克服，正在重新出發，難道我們連這麼明顯的不公義『房地產投資』，都沒辦法解決嗎？」

李在明強調：「這不是威脅或恐嚇，而是對所有人都有幫助的事，我勸告那些投機的多屋族，這是最後一次脫身的機會。」

他指出：「多屋族透過房地產投機，不勞而獲賺取收入」、「因為這些人而承受高昂居住成本、被迫放棄結婚生子的數百萬青年，他們流的血淚，難道看不見嗎？」

李在明直言：「人們常說金錢就是魔鬼，難道投機客連最基本的良心，都被魔鬼奪走了嗎」、「無論用什麼方法，都要阻止這種『亡國的房地產投機』。」他還轉貼一則新聞，標題為「資本利得稅加重，江南釋出更多房源」，李在明寫下評論：「與其死撐下去，不如早點出售，早賣比晚賣更有利。」

報導指出，李在明從1月31日開始，連續數日在社群平台發文，內容均針對「投機多屋族」發表施壓言論，該國加重資本利得稅的新措施，也預計於今年5月上路。

統計資料顯示，南韓擁有2戶以上的多屋族，共計237萬7千人，這些人如今被逼到牆角，急切敲打計算機，思考究竟該出售、贈與，或是繼續持有。

目前在南韓房市，尚未出現多屋族大量拋售的跡象，雖然有部分地區，已經將房屋開價大幅下修，但市場普遍認為，在5月新政策上路前，多屋族仍會盡量觀望政府動向，再做出最後決定。

業界人士分析，多屋族當中佔比最高的，為持有2至3戶的人，主要以投資為目的，許多人應該會在加重課稅期限之前，將房屋出售，不過，根據南韓規定，包括首爾全境與京畿道12處的住宅，禁止「帶租約交易」，換句話說，目前有承租人的住宅，屋主很難提前出售。

贈與給子女等家族成員，也存在負擔過重的問題，目前南韓的住宅贈與稅率，高達10至50%，一般情況下，會高於9至39%的資本利得稅，如果選擇贈與給家族成員，就得將希望放在「未來房價會繼續上漲」。

