施壓英國貿易讓步 美國「科技繁榮協議」傳喊卡

金融時報(Financial Times)15日報導，美國已暫停今年稍早和英國敲定的一項技術協議，這項協議旨在強化雙方在人工智慧(AI)、量子運算與民用核能領域的合作。

報導指出，英國官員15日證實，美國在上週暫停了這項協議，表示美國總統川普(Donald Trump)政府正在努力爭取，要英國在技術合作關係以外的貿易領域做出讓步。

金融時報報導，美方官員對英國缺乏意願來解決所謂的非關稅壁壘感到日益失望，這包括了管理食品與工業產品的法規在內。

路透社無法立即核實這項報導。白宮與英國政府都未立即回應置評要求。

川普9月訪問英國期間，雙方達成了「科技繁榮協議」(Tech Prosperity Deal)來強化兩國在AI、量子運算和民用核能方面的關係。

美國是英國最大的貿易夥伴，而且美國的大型科技公司已對英國業務投入了數十億美元資金。 (編輯:柳向華)