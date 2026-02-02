施壓見效？ 川普：墨西哥將停止運送石油給古巴

美國總統川普(Donald Trump)2日表示，墨西哥將停止對古巴運送石油。這位美國領導人已對這個加勒比海國家擴大施壓。

川普在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)告訴記者，「墨西哥將停止運送石油給他們」。他並未詳細說明為何他會這麼認為。

墨西哥當局並未立即回覆路透社的置評要求。

古巴經常遭受能源短缺和大規模停電之苦，嚴重依賴精煉產品進口來滿足電力、汽油與航空燃料的需求，而墨西哥則是古巴最大的石油供應國。

來自美國的制裁與嚴重的經濟危機，使得古巴這個共產國家多年來無法購買足夠的燃料，迫使它要仰賴少數群盟友供應。路透社曾報導，由於擔心可能面臨美國報復，墨西哥政府正在檢視是否要繼續運送石油給古巴。

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)1日表示，將尋求以人道理由運送石油給古巴，「不尋求對抗」，但也表示未來1週的援助將包括「其他」產品。 (編輯:柳向華)