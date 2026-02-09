「施壓黨中央不會有助選情」鄭麗文強硬強調：遊戲規則不因特定人修改、建議參選人了解規定

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨內提名台中市長、新竹縣長作業因參選人爭執不下而遭到延宕，也引起基層質疑批評，台中市長盧秀燕也公開表態認為，提名要等3月底才民調的時間太晚。國民黨主席鄭麗文今（9）日強調，她建議參選人要熟悉了解黨內遊戲規則，「不需要過度反應，甚至給黨中央不必要的壓力、指責，不會有助於你的選情，也不會因為這樣，遊戲規則就按照某人的意願來做修改。」

國民黨主席鄭麗文今（9）日再度強調，不會因為特定人而修改黨內初選遊戲規則，她也建議參選人要熟悉了解規定。（資料照／國民黨提供）

國民黨台中市長提名現由立法院副院長江啟臣、資深藍委兩人競爭，鄭麗文上午受藍營直播主歷史哥專訪表示，這次台中市長提名不會走到初選，除非協商破局才會進入初選；鄭麗文也提及目前新竹縣長提名進度表示，當初協商時，立委徐欣瑩堅持而破局，那就自動進入初選，以黨內規定行之有年的「七三比」進行，從當年連勝文參選台北市長，到徐巧芯、費鴻泰的立委提名之爭都是這樣，這是國民黨內明文規定的，可以改，但要透過正常法定程序來改，也不會是這一次，不能比到一半才說遊戲規則要改。

鄭麗文重申，提名的一切細節和過程，都是依照國民黨的提名辦法，不會因人設事，也不會為任何人量身訂做，國民黨的提名辦法已經考量各方面的狀況，這麼多年、這次多次的選舉都是這樣舉辦的，並沒有意外或奇怪規定，她建議要參選的國民黨同志應熟悉黨內遊戲規則，不要因為不理解黨內的規則而有不必要的反應、情緒，或因為誤解黨內遊戲規則而導致自身權益受影響。

鄭麗文強調，在協調過程中，地方黨部和中央黨部都多次說明遊戲規則，所以她誠懇建議，要參選的同志一定要先靜下來聽清楚、瞭解遊戲規則，不要誤會，他們已經盡力溝通。規則很清楚，「不需要過度反應，甚至給黨中央不必要的壓力、指責，不會有助於你的選情，也不會因為這樣，遊戲規則就按照某人的意願來做修改。」

鄭麗文也解釋新竹縣長提名，對於徐欣瑩認為陳見賢長年擔任國民黨新竹縣黨部主委，直到初選前才請辭，有球員兼裁判嫌疑；高雄的柯志恩、屏東的蘇清泉和台南的謝龍介也都是黨部主委，也都是縣市長參選人，過去多年也有數不清的例子，陳見賢並非特例，所以新竹縣絕對沒有球員兼裁判的問題。

另外有關台中市長提名引藍營基層焦慮情況，鄭麗文強調，楊瓊瓔是資深立委，這次有百分百參選到底的決心，不是來虛晃一招或換東西，這樣的揣測對楊瓊瓔是不公平的；而江啟臣是現任立法院副院長，非常優秀且被大家寄予期待，覺得台中市長大概就是江，但這並不代表國民黨內定於一尊，尤其台中市並非艱困選區，沒有艱困選區的特殊待遇，因此就是走正常程序。

鄭麗文也說，國民黨到目前為止都非常積極、非常公平在推動提名作業，絕無推遲或延宕，從她去年11月1日上任黨主席之後，這個速度已經是「粉紅超跑」的速度。



