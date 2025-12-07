施姓大宗祠 供奉靖海侯聞名

施姓大宗祠內的施琅家族祿位，左一為施琅六子水師提督施世驃、左二為靖海侯施琅、右一為天下第一清官施琅次子施世綸。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

台灣臨濮堂施姓大宗祠位於台南市海安路巷弄內，占地兩百坪，係一棟擁有名家雕刻、彩繪的民初建築，已被市府評定為歷史古蹟。宗祠內因供奉「靖海侯」施琅父子以及歷代諸賢祿位而聞名，可惜知道的人並不多。

位於海安路二段七十九巷內的台灣臨濮堂施姓大宗祠已被市府列為歷史建築。（記者陳俊文攝）

位於海安路二段七十九巷內的施姓大宗祠，係民國初年由台南族人捐出六姓王爺廟旁的土地向日本政府提出申請，以建廟為掩護，暗中建祠，民國十六年落成，中間曾數度修繕，民國九十五年更拆除依原貌重建今日格局，精美的祠堂雕刻，更是市中心宗祠少有。由台南市政府文化局依文化資產保存法與歷史建築登錄廢止審查及輔助辦法，公告為歷史建築。

施姓宗親會理事長施朝桂表示，施姓大宗祠本體保有三通五瓜之木構架特色，正面三開間十四扇木門，都留有彩繪大師潘岳雄的彩繪，描繪施姓宗親蓽路藍縷的歷史沿革。拜亭則採西洋掛式裝飾手法，呈現中西融合之風。

施朝桂表示，施姓開山祖從魯恆公開始，所以祠內祿位也從魯恆公一路排至靖海侯施琅、被康熙譽為天下第一清官的施琅次子施世綸、協助父親攻台的施琅六子施世驃，還有被譽為米街雙進士的東寧才子施瓊芳、施士洁父子等祿位。

施姓大宗祠於每年清明前的星期日以及冬至前的星期日舉辦春秋兩季祭祖，近年更積極年辦理脩楔、做十六歲等活動，讓更多的觀光客認識此一鬧中取靜、有古建築和庭園之美的歷史遺跡。