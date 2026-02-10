施孝榮卸民歌高峰會重擔 吐心聲：只想唱給愛聽我唱歌的人聽

施孝榮以「1卡皮箱走天下」作為整場演出的起點。寬宏藝術提供



施孝榮2025年結束了一整年「民歌50高峰會」最終場的緊繃狀態，今年以個人身分回歸小舞台，5月1日將帶著全新演唱會「不是你想的那樣」重返Legacy Taipei，他直言心情前所未有地輕鬆自在，「現在的我沒有壓力，也不用背負任何使命感」。笑說這次不為任何角色或期待而唱，而是「唱給愛聽我唱歌的人聽」。

談起本次讚聲演唱會的主題概念，施孝榮表示以「1卡皮箱走天下」作為整場演出的起點，「裡面有很多歌、很多回憶，也有很多想分享的心情」。至於演唱會的歌單，「就是唱我想唱的歌」。他坦言這些年來外界或許對他有某些既定印象，但其實私底下的他遠比大家想像得更自由、更隨興，「所以這場演唱會才會叫『不是你想的那樣』」。

除了音樂內容回歸本心，小舞台的近距離互動更是一大看點，施孝榮期待能與歌迷一起唱歌、聊天，甚至在歌聲中激盪出即興的火花，他表示：「我喜歡開心地唱歌，也希望大家開心地聽我唱，但最希望的是，大家可以跟我一起唱。」「不是你想的那樣」讚聲演唱會門票2月13日中午12點於寬宏售票系統及OK、萊爾富便利商店開賣。

