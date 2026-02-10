施孝榮告別「民歌50高峰會」 回歸純粹：這次唱我想唱的歌

施孝榮將在5月1日舉辦《不是你想的那樣》讚聲演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

邁入第11年的「讚聲演唱會」正式揭開全新序幕，今年由「民歌老頑童」施孝榮領軍，將於 5月 1日帶著全新主題《不是你想的那樣》重返Legacy Taipei開唱，以最貼近人心的距離，顛覆大眾對他的刻板印象，至於演唱會的歌單？他笑說：「就是唱我想唱的歌！」

施孝榮個唱以「一卡皮箱走天下」為核心概念。（圖／寬宏藝術提供）

本次演唱會主視覺與歌單全面翻新，施孝榮以「一卡皮箱走天下」為核心概念，象徵皮箱裡裝載的不是行程，而是多年累積的人生故事與回憶。他感性表示：「我希望像個自由旅人，把快樂傳遞給每位觀眾。」外界常將他定義為民歌歌手，但施孝榮預告，這次除了經典民歌，更準備了多首流行金曲，要讓歌迷看見他隨性、自由的一面。

告別2025年《民歌50高峰會》最終場的緊繃，施孝榮坦言現在心情前所未有的輕鬆：「現在不為使命感而唱，而是唱給愛聽我唱歌的人聽！」他特別期待在Legacy小舞台與歌迷聊天、甚至即興互動。對他而言，最完美的畫面就是台上台下融為一體，共同享受「唱歌」這件單純的小事。2026施孝榮《不是你想的那樣》讚聲演唱會，門票將於2月13日中午12點正式開賣。

