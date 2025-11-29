施孝榮感傷民歌20年劃下句點 鄭怡率「嬌貴哈比組」登台

「民歌50高峰會 最終加場」29日在台北小巨蛋登場，李明德（左起）、趙詠華、羅吉鎮、于台煙、殷正洋、鄭怡、.施孝榮、金智娟、王中平、許景淳、周治平、王海玲、王瑞瑜。

由施孝榮領軍的2025「民歌50高峰會 最終加場」走過20年劃下句點，台北場於29日在台北小巨蛋登台，一天舉辦兩場，吸引跨世代歌迷共襄盛舉。施孝榮提到這是最後一次登台北小巨蛋，盼民歌讓粉絲留下難忘回憶。

此次集結殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華眾星雲集，歌手們一同霸氣登台，帶來〈看我聽我〉、〈歌聲滿行囊〉、〈鄉間的小路〉3首輕快的歌曲，帶動全場氛圍。

「民歌高峰會」最具代表性的亮點之一，便是充滿驚喜的「組合合唱」，王瑞瑜、周治平、于台煙、王海玲率先合體，以〈跟我說愛我〉、〈再愛我一次〉掀起溫柔而深情的樂章;鄭怡、金智娟、趙詠華、許景淳攜手演繹〈走向我走向你〉、〈春天的故事〉，四位歌手獨特的音色相互交織，呈現既清新又動人的和聲;施孝榮、李明德、羅吉鎮、王中平以「撩妹組合」登場，演唱〈離開你走近你〉、〈卻上心頭〉、〈愛情〉，渾厚的深情嗓音唱進你我心坎。

民歌天后鄭怡則與金智娟、趙詠華、許景淳攜手登台，她們自稱是「嬌貴哈比組」，要重現「少女心的小劇場」，4人更在舞台上秀出可愛「少女表情」，鄭怡笑問，「大家覺得我們像少女嗎？我們是颯姐。」接著4人合唱〈走向我走向你〉、〈小茉莉〉等歌曲，帶著粉絲一起走入屬於她們的「少女時代」。

