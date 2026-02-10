施孝榮暫卸下「民歌頑童」開唱！放話「顛覆大家刻板印象」

【緯來新聞網】「2026讚聲」演唱會邁入第11年，今年將由「民歌老頑童」施孝榮打頭陣登場。相隔5個月，施孝榮再度以個人演唱會之姿重新站上舞台，5月1號帶著全新演唱會《不是你想的那樣》重返 Legacy Taipei，將以最貼近人心的方式，與歌迷朋友近距離相聚。

施孝榮以個人身分開唱。（圖／寬宏藝術提供）

談起本次讚聲演唱會的主題概念，施孝榮表示，以「一卡皮箱走天下」作為整場演出的起點。他形容，皮箱裡裝的不是行程表，而是一路走來累積的音樂與人生故事，「裡面有很多歌、很多回憶，也有很多想分享的心情」。



他希望自己能像一位自由的旅人，帶著歌聲走到哪、唱到哪，把快樂與溫度傳遞給每一位觀眾。外界或許認為他是一位民歌老歌手，只會演唱民歌，但這次演唱會上，他絕對要顛覆大家的刻板印象，不僅會唱民歌，也將演唱許多流行歌曲。



2025年結束了一整年《民歌50高峰會》最終場的緊繃狀態，2026年以個人身分回歸小舞台，施孝榮直言心情前所未有地輕鬆自在，「現在的我沒有壓力，也不用背負任何使命感」。對他來說，這場演唱會只是一件單純又快樂的事，那就是開心地唱歌。



他希望透過歌聲，讓觀眾重新認識現在的施孝榮。除了音樂內容回歸本心，小舞台的近距離互動更是本次演唱會的一大看點。施孝榮特別期待能與歌迷一起唱歌、聊天，甚至在歌聲中激盪出即興的火花。《不是你想的那樣》門票將於2月13日中午12點正式開賣，購票請洽寬宏售票系統及 OK、萊爾富便利商店。

