施孝榮缷下民歌總監緊繃狀態 66歲曝近況：不必再背負壓力

2026讚聲演唱會邁入第11年，今年將由「民歌老頑童」施孝榮打頭陣登場。相隔5個月，施孝榮再度以個人演唱會之姿重新站上舞台，5月1日帶著全新演唱會「不是你想的那樣」重返Legacy Taipei，以最貼近人心的方式，與歌迷朋友近距離相聚。

談起本次讚聲演唱會的主題概念，施孝榮表示，以「一卡皮箱走天下」作為整場演出的起點。他形容，皮箱裡裝的不是行程表，而是一路走來累積的音樂與人生故事，「裡面有很多歌、很多回憶，也有很多想分享的心情。」

曝現況「前所未有輕鬆自在」

2025結束了一整年「民歌50高峰會」最終場的緊繃狀態，2026年以個人身份回歸小舞台，施孝榮也直言心情前所未有地輕鬆自在。「現在的我沒有壓力，也不用背負任何使命感。」他笑說，這次不為任何角色或期待而唱，而是「唱給愛聽我唱歌的人聽」，歌單也完全跟著內心走，「就是唱我想唱的歌！」

除了音樂回歸本心，小舞台的近距離互動更是本次演唱會的一大看點。施孝榮特別期待能與歌迷一起唱歌、聊天，甚至在歌聲中激盪出即興的火花。他說：「我喜歡開心地唱歌，也希望大家開心地聽我唱，但最希望的是，大家可以跟我一起唱！」讚聲演唱會門票13日正式開賣，購票洽寬宏售票系統及 OK、萊爾富便利商店。

施孝榮將於5月1日舉辦全新演唱會「不是你想的那樣」。寬宏藝術提供



