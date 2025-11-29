施孝榮震撼宣布最後一唱！哽咽告別觀眾 一句感謝的話全場鼻酸

記者鄭尹翔／台北報導

2025「民歌50高峰會 最終加場」今晚（11/29）於台北小巨蛋盛大舉行，這也是施孝榮最後一次以「民歌高峰會」成員身分站上民歌演唱會舞台，意義深遠。從台中場口碑熱烈延續至台北，一天兩場仍座無虛席，吸引跨世代歌迷到場見證這場屬於民歌的歷史時刻。施孝榮在台上感性宣布：「今天過後，民歌高峰會就只能留在我們的回憶裡。」讓歌迷聽得紅了眼眶。

施孝榮將卸下民歌高峰會製作人身份，哽咽告別觀眾。（圖／寬宏藝術提供）

本次演唱會由施孝榮領軍，集結殷正洋、周治平、鄭怡、金智娟、趙詠華、許景淳等14位重量級民歌代表歌手，一口氣帶來超過40首雋永經典。吉他與合聲揭開序幕，〈看我聽我〉、〈鄉間的小路〉等歌曲瞬間喚醒觀眾心中最純粹的青春記憶。施孝榮特別指出，民歌陪伴台灣走過半世紀，而他也在今晚完成了人生中最後一場民歌演唱會，現場掌聲久久不停。

演唱會最受期待的「組合合唱」依舊成為亮點，包括鄭怡、金智娟、趙詠華等女聲合體演唱〈走向我走向你〉、〈春天的故事〉，清亮和聲感動全場；施孝榮則與李明德、羅吉鎮、王中平組成「撩妹組合」，帶來〈卻上心頭〉、〈愛情〉等深情曲目，唱進歌迷心底。不同組合火花各具特色，讓經典民歌以更新鮮的方式被重新看見。

為了紀念這場最後的高峰會，主辦單位特別加設延伸舞台及環場推台，歌手們在演唱〈捉泥鰍〉時從觀眾席後方驚喜現身，引爆全場尖叫。推台繞場時更帶來〈春風〉、〈夕陽伴我歸〉，讓小巨蛋變成大型回憶時光機。此次更首次邀請特別嘉賓李翊君登場，與施孝榮合唱〈請跟我來〉，成為全場最震撼驚喜。

壓軸曲〈何年何月再相逢〉為台北場劃下完整句點。施孝榮最後以「民歌老兵」身分哽咽致謝：「這是我最後一次以總製作人身份站在這裡。謝謝大家20年的陪伴，民歌能傳唱至今，我以此為榮。」台下歌迷全體起立致敬，為施孝榮的民歌歲月留下最溫柔的謝幕畫面。

