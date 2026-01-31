施崇棠兆元宴放心吃 網友分享磚窯素食餐點

▲華碩董事長施崇棠（左1）出席兆元宴，大合照坐在第一排，身旁為聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家。（圖／今日新聞）

[NOWnews今日新聞] 黃仁勳「兆元宴」再度成為市場焦點，31日再次選在台北知名餐廳「磚窯古早料理」宴請供應鏈夥伴，科技業重量級人士紛紛到場。除了同框名單吸睛，由於科技巨頭之一的華碩董事長施崇棠茹素，到底能在磚窯吃什麼料理，也成為素食網友關心的話題。

施崇棠過去曾公開提到自己吃素多年，而台灣餐廳通常對素食者相當友善，根據臉書粉專「小叮噹的素食旅行」，分享在磚窯的用餐經驗，指出磚窯對素食者需求明確，點餐時服務人員會主動確認，包含「全素、蛋奶素、五辛素」等細項，並提醒部分看似無肉的菜色可能使用肉湯或葷底烹調，避免素食者誤踩地雷。

小叮噹的素食旅行就提到，原本想點「桂竹筍」，但服務人員就先提醒該料理是以肉湯燉煮，即使看不到肉也不算素食，讓他對餐廳的提醒印象深刻，而他享用了像是古早味豆腐、麻油麵線、油條絲瓜、皮蛋地瓜葉、豆酥高麗菜等，也都讓同行家人吃得滿意。

