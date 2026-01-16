施崇棠：華碩手機資源適當挪移 貫徹全力拚AI策略

（中央社記者吳家豪台北16日電）電腦品牌廠華碩日前宣布2026年暫無推出手機新機種的計畫，董事長施崇棠今天表示，手機一定會照顧到所有原來的客戶，但不會再增加新機種，必須把相關資源做適當挪移，以面對未來重要的典範轉移，華碩必須貫徹全力投入AI的策略。

施崇棠出席華碩歲末聯歡晚會受訪說，未來世界會充斥各種大小的artificial brains（人工腦），在這個必然的大趨勢之下，從PC（個人電腦）到各種實體AI（人工智慧）裝置，都會扮演重頭戲，其中存在很多華碩內化多年的設計思維，搭配AI進行創新的機會。華碩很幸運在過去累積相當不錯的基礎，現在卯足勁全力衝刺開發創新產品，等待適當時機發布。

「我認為我們是非常正確的做這樣的典範轉移」，施崇棠強調，華碩手機一定會照顧到所有原來的客戶，但不會再增加新機種，必須把這些資源做適當挪移，以面對未來重要的典範轉移。

媒體詢問企業與個人如何運用AI找出價值，施崇棠建議，年輕人不要只把AI當作工具，而是要積極鍛鍊與AI協作，包含利用AI強化學習能力。基礎技能會被自動化，但是把技術變成解決方案的能力更重要。

他強調，「會被AI取代的是工作流程，不是價值判斷，能夠創造價值的人絕對不會被取代」。

談到記憶體缺貨漲價議題，施崇棠說，AI伺服器把HBM（高頻寬記憶體）的供給都搶走，不屬於AI的領域都面對挑戰。華碩很早就考慮相關因素，當作是挑戰，也可能是機會，讓華碩能更進一步善用設計思維。

他表示，調漲價格當然是其中一個重要維度，但華碩在研發規劃、銷售組合、供應鏈管理的協作和應對方案上，都有很慎密的思考，「我們會考量整個使用者最佳體驗，真正去實踐設計思維，提供最佳產品設計和價格組合」。

針對AI伺服器布局，施崇棠指出，華碩伺服器事業與銷售團隊在2025年表現非常好，提前超越營收千億元的里程碑。華碩全球化彈性製造布局已經做好，加上全球約2200個服務中心，可以提供客製化和端到端服務，華碩伺服器團隊已經提出未來3年的策略成長計畫，他對前景充滿信心。（編輯：林家嫻）1150116