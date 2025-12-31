施工團隊抵馬太鞍溪堰塞湖 嘗試降挖壩體

（中央社記者張祈花蓮縣31日電）林業及自然保育署花蓮分署委託曾成功降挖燕子口堰塞湖的施工團隊，趁非汛期沿馬太鞍溪河床上溯，過程中一度有機具遭土石掩埋，日前挺進堰塞湖壩頂，嘗試逐步降挖壩體，讓堰塞湖水排洩，恢復河道流況。

林業保育署表示，晶富營造曾成功完成太魯閣燕子口堰塞湖降挖，這次再獲花蓮分署委託，執行馬太鞍溪堰塞湖壩體降挖任務。

花蓮分署表示，馬太鞍堰塞湖溢流釀災後，原本巨石與高低落差大的溪床，已被泥沙墊高填平，如「大型滑水道」，有利於履帶式重機具通行。

林業保育署表示，施工團隊15日派遣19人，駕駛挖土機、關節車、推土機、鏟裝機等共9輛中大型施工機具，沿馬太鞍溪河床上溯，在壩頂溢流口前500公尺處，左岸邊坡突然崩塌，造成3輛挖土機與1輛關節車瞬間被土石掩埋，所幸操作人員及時逃離，無人員傷亡。

林業保育署表示，施工團隊日前再度派遣14人，駕駛中大型挖土機與推土機共5輛機具上溯，28日清晨抵達壩頂，經觀測地勢後，已動工整理溢流口水道，未來會嘗試逐步降挖壩體，希望達到減少剩餘湖水，恢復原有河道。

林業保育署花蓮分署長黃群策說明，沿原溪床上溯只能在非汛期進行，且需要特殊機具，屬於短期工程；已發包的便道，則是從南岸溪流開通，是未來長期穩定的施工便道。

黃群策表示，正在施作的溪床便道，預計明年6月前完成，希望能通到壩頂，因應中、長期施工，進行上游邊坡大量土砂的控制減緩下移、固定土砂及未來崩塌後再形成堰塞湖的緊急因應。

林業保育署監測，馬太鞍溪堰塞湖蓄水量近幾週都維持在28至30萬立方公尺間，為溢流前0.3%，未來最大挑戰仍是左岸不穩定邊坡及河道上超過2億立方公尺的土砂。（編輯：黃名璽）1141231