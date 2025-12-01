施工挖破管6萬戶無水可用 3天後仍有2成用戶停水

社會中心／綜合報導

新北市的〝淡北道路工程〞，上個月27號挖破地下的自來水管，導致淡水區的16個里、約六萬戶，被迫停水3天，沒想到，原本說好的復水時間，一延再延，從星期天延到星期一，還有兩成的住戶無水口用，大量民怨湧進市長侯友宜和立委洪孟楷的臉書，質疑復水跳票，淡水沒人關心，變二等公民。

淡北道路施工挖破管，導致6萬戶居民無水可用，自來水公司人員找到漏水位置後，趕緊切割換管。為了讓居民的生活儘快恢復正常，27號破管後，施工人員不眠不休、輪班搶修，但原本說好三天修復、星期天全面復水的承諾，跳票了，只恢復八成，讓許多淡水人質疑疑，淡水是三不管地帶嗎？自己是不是二等公民。民進黨新北市議員鄭宇恩：「居民的生活苦不堪言，而市長一早卻在臉書上宣布，淡水已經恢復用水8成了，但是他卻不知道還有1萬5千名民眾無水可用，市長沒有苦民所苦，難怪會被市民灌爆臉書。」

這次的淡水大停水，起因是上個月27號，淡北道路進行施工時，鑽破地下8公尺深的管線，導致淡水區16個里、62166戶停水，造成民眾生活不便，許多餐廳業者被迫停業，結果復水進度不如預期，導致許多民怨湧進市長侯友宜和國民黨立委洪孟楷的臉書。有人問侯友宜，你有去關心淡水缺水嗎？停水三天，供水站少的可憐，怎麼沒見市長關心淡水百姓缺水情況，有人質問洪孟楷，原本說星期天凌晨復水，後來改成早上11點，又改到下午兩點和五點，結果只復水八成。新北市長侯友宜：「挖破水管造成淡水居民的不便，我深表歉意，我已經特別設立窗口，在基本的水費會減免，廠商一定要負起責任。」立委(國) 洪孟楷：「浴室打開水龍頭還沒有水，這都是事實沒有錯，而今天又是上班上課日，所以大家的憤怒我們絕對都可想而知，我們也絕對感同身受。」









一起大規模的停水事件，讓淡水地區民怨沸騰。





