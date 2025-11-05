施工裝載機衝出護欄墜落立霧溪 中橫墜谷意外駕駛罹難

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】今（5）日下午近3時許，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段接獲警消聯防通報，一輛施工廠商所屬的裝載機，於台8線169k+650綠水附近，因不明原因衝出護欄墜落立霧溪谷，工務段立即通知附近公路巡查人員前往現場協助警消救援，但仍發生駕駛員不幸罹難之憾事！

事發後，工務段聯繫廠商了解原因，該裝載機係由花蓮維修廠完成維修，於返回中橫公路慈恩附近（台8線130k+500）的工寮途中，不幸於169k+650處發生意外，工務段除向罹難家屬表示遺憾與哀悼外，並將與廠商盡全力協助家屬。（照片東區養護工程分局提供）