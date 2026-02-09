施工誤損管線萬戶供水受影響 侯友宜率團隊赴新莊視察搶修
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市政府推動新莊區思源路跨越新北大道人行天橋新建工程，昨日上午進行基樁鑽掘作業時，施工廠商於地底3公尺處意外挖損自來水管，造成部分地區供水受阻。市府第一時間啟動緊急應變機制並通報自來水公司，市長侯友宜獲悉後立即趕赴現場關心，要求各機關合力加速搶修，務必在今（9）日上午完成修復，確保市民用水需求。
侯友宜偕同副市長朱惕之、工務局長馮兆麟、消防局長陳崇岳及交通局長鍾鳴時等首長抵達現場了解供水影響範圍，市府災害應變中心進駐現場並同步開設前進指揮所，全面掌握搶修現況。侯友宜表示，新北大道與思源路口為新莊重要幹道，這次工程誤挖500mm自來水幹管，導致新北產業園區一帶約1萬戶用戶受到影響，市府會全力調配供水以降低民眾不便。
工務局長馮兆麟對此說明，計畫動工前已完成管線調查，並於去年12月24日與自來水公司辦理會勘。然而受捷運施工後五工路路型變動影響，加上地底圖資與實際埋設位置存在誤差，才導致基樁作業誤觸管線。主辦天橋工程的養工處長鄭立輝表示，目前已配合水公司封閉水閥，受影響區域集中在五工路以北方向，施工團隊正連夜趕工，力求在今日上午前恢復正常。
為防範類此意外再次發生，馮兆麟強調市府會全面檢討施工流程，並重新清查轄內重要公共工程的圖資精確度。未來將強化跨單位間的溝通與風險控管，確保建設能在安全無虞的前提下進行。市府團隊也會持續監測供水狀況，在恢復穩定供水前，相關局處將視需求提供應急協助。針對施工廠商的責任，市府也將在復原後展開調查檢討，落實管線監控機制。
這場因施工引發的管線損壞意外，在市府前進指揮所調度下已進入修復最後階段。工務局提醒周邊用戶，在供水尚未完全恢復前請節約用水並儲水備用。市府表示，未來會加強公共工程與民生基礎設施的協調管理，確保新莊地區的交通建設能在安全環境下穩步推進，避免工程事故干擾市民生活。
照片來源：新北市政府提供
