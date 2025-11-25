施工路段突塞車 26歲男煞車不及猛撞「3車連環爆」4人受傷

施工路段突爆3車連環撞，4人送醫「全因一瞬間疏忽」。（圖 ／翻攝畫面）

國道3號南向291.8公里竹崎路段25日接近中午時分，因施工造成車流壅塞，沒想到就在此時竟突然發生1起3車連環追撞的驚險事故，讓現場一度陷入混亂，事故發生於11時許，當時車流因施工而緩慢前進，1名26歲林姓男子駕駛自小客車行經該路段時，疑似未注意前方車況，來不及煞車，直接猛力撞上中線車道前方另1輛由35歲林姓男子駕駛的轎車。猛烈撞擊瞬間將第2輛車往前推，進一步追撞上73歲李姓男子的座車，形成典型的「塞車＋分心＝連環撞」的危險場面。

衝擊力道之大，造成3車共4人受傷，所幸均為輕傷，送醫後無生命危險，事故發生後，國道警方立即趕抵現場協助處理，包括傷者救護、交通疏導以及事故現場勘查。警方也隨即對3名駕駛進行酒測，結果皆為0，已排除酒駕因素。

在拖吊車及維修人員的協助下，事故車輛於11時49分全數排除，國道路面恢復正常通行，但事故短時間內仍造成後方車流延誤，許多用路人行經時感到驚魂未定。

國道警方呼籲，施工路段本就容易發生追撞事故，駕駛行經此類路段應特別提高警覺，提前減速、保持安全距離，並且務必遵守現場交通指揮與標誌。此外，警方也再次提醒，分心駕駛往往是事故主因，用路人切忌在開車時滑手機、調整導航或分心與乘客聊天，更不該過度依賴輔助駕駛系統，否則在車流瞬間變化時很容易釀成憾事。

