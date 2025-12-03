施工進度超前！花蓮「馬太鞍溪鋼便橋」明年1月完工

馬太鞍溪鋼便橋工程施工進度已超前7％，目標於115年1月底完成鋼便橋施工。 圖：公路局／提供

[Newtalk新聞] 日前花蓮馬太鞍溪鋼便橋，受鳳凰颱風及堰塞湖溢流影響被沖毀，對此，公路局指出，馬太鞍溪鋼便橋工程施工進度已超前7％，目標於115年1月底完成鋼便橋施工。

公路局指出，花蓮「台9線231k 952馬太鞍溪鋼便橋工程」前受鳳凰颱風及堰塞湖溢流影響，河床抬高、水位上漲及數次河水暴漲，造成水路劇烈改變，影響本工程位河床上之鋼立柱工作面施工，臨時水路改道之土石堤數度遭沖毀，也因此影響鋼便橋鋼柱無法施工達8天，不過在各單位協調下，目前施工進度已超前。

馬太鞍溪鋼便橋工程施工進度已超前7％(預定41％、實際48％)，鋼便橋進度立柱72墩，已完成53.5墩。河床上僅餘位高灘地1.5墩未打設；立柱帽梁及繫梁72墩，已完成47墩；鋼便橋覆工鈑71跨，已完成45跨；同步進行既有路面銜接段及路面工程。

對此，陳世凱指出，目標在115年1月底前搶通鋼便橋，讓用路安全得以再提升，讓恢復在地居民正常生活的目標再往前邁進。

