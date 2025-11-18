施工釀鄰損 謝國樑：修正相關規定

基隆市中山一路日前發生工地施工造成鄰損事故，廠商因施工不慎導致附近民宅地面破裂，出現面積約20平方公尺大洞，議員憂心基隆許多老房屋齡超過50年，未來推動都更時鄰損風險將增加，呼籲市府要求建商設立「鄰損基金」並改善鄰損爭議法令。基隆市長謝國樑回應，將要求市府都發處研擬改善相關制度，確保民眾生命財產安全。

謝國樑昨赴議會接受市政總質詢，民進黨議員施偉政指出，中山一路工地14日發生鄰損事件，工地與鄰屋僅相距50公分，開挖深度17公尺後造成民宅地板出現大洞、門框位移、梁柱破損成為危樓，居民人心惶惶。

施偉政表示，近年基隆陸續有許多新建案，市府也積極推動都更，但非常多屋齡都超過50年，擔心類似危機重現，基隆鄰損相關法規自民國100年後未修正，且沒有罰則，呼籲市府應比照北市「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，修正條例並要求建商設置鄰損補償基金。

謝國樑回應，基隆都市發展法令一直向北市看齊，會指示都發處研議修正鄰損相關制度。

都發處長謝孝昆表示，北市在112年間有建案造成大規模鄰損事件後，已修正相關法規，要求起造人開工前應自行委由鑑定機構調查鄰房現況，但基隆未強制要求，後續將參考北市做法修正規定，要求建商應在施工前鑑定鄰房現況，確保鄰宅居民權益。