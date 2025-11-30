施工鑽破水管！淡水逾6萬戶2天沒水用「連沖馬桶都難」 立委要求提供補償

淡北道路工程施作時不慎鑽破自來水管，新北工務局與自來水公司急忙搶修。翻攝自工程圖輯隊-新北工務局臉書



淡北道路工程施作日前不慎鑽破自來水管，造成淡水區逾6萬戶停水2天。新北市政府及台灣自來水公司連日搶修，今（11/30）下午近5時終於接上管線，陸續恢復供水。立委洪孟楷要求比照不可抗力停水補償規範，將所有受影響用戶當月基本費依停水日數比例減免。

本月27日，淡北道路主線高架橋進行基樁鑽掘作業時，不慎鑽破地底下自來水管，附近住戶自28日停水，影響16里、約6.2萬戶。

期間，台水公司安排19處取水站、5部水車協助供水。只是停水多時，在地里長表示，社區水塔儲水都用盡，儘管已設多處補水點，仍是無法滿足，居民連沖馬桶都有困難。

經人員趕工，稍早管線已接上，陸續恢復供水。翻攝洪孟楷臉書

緊急修復作業原訂今晨2時完成，但開挖後發現大量地下水湧入，造成側壁土壤持續坍方，只能停止抽水並緊急撤離作業人員。進行安全補強後，再次進場搶修，由於破損點在管線接頭，且埋於地下8公尺深，狀況複雜，影響施工進度。直到今下午約4時40分左右，管線終於接上，陸續自下午5時起恢復供水。

新北工務局表示，這次道路施工意外鑽破管線，原因是顯示圖資與實際狀況有所落差，將全面檢討現行圖資準確度，並輔以現場挖掘確認，同時市府與自來水公司討論相關補償機制，避免再發生類似情形。

洪孟楷指出，淡水地區無預警停水近 48 小時，嚴重影響居民生活，嚴正提出3項要求。第1，啟動基本補償。要求比照「不可抗力停水補償」的規範，從寬認定，將所有受影響用戶當月基本費，依停水日數比例減免。

淡水停水多時，在地供水站不斷加水，以供應居民所需。翻攝淡水區鄧公里邱美津臉書

第2，新北市府應向施工單位求償，並全面檢討流程。同時也要全面檢討淡北道路工程的施工安全、作業要點及應變計畫，避免未來再次因施工疏失導致市民無水可用。

第3，淡水人口快速成長，新增入水管刻不容緩。淡水近年人口持續增加，新市鎮僅依賴單一大管線供水，只要出現意外，就會立刻造成全面停水。要求自來水公司研議增設至少一條第二入水管，讓淡水供水有備援能力，未來不再讓居民承受同樣的困境。

