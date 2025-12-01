施工「挖破管」淡水6萬戶停水第4天 沒水用爆民怨

新北淡水因道路工程誤挖管線，導致28日開始超過6萬戶停水。（圖／東森新聞）





新北淡水因道路工程誤挖管線，導致28日開始超過6萬戶停水，原訂30日凌晨恢復，搶修工程卻延宕至少12小時，引爆民怨。新北市長侯友宜表示11月30日晚間已完成接管，12月1日早上停水區有8成恢復供水，但《EBC東森新聞》實際走訪地勢較高的崁頂里，仍有3.3萬戶完全沒有水可用。

居民無奈提水桶到臨時供水站取水，抱怨這已經是停水的第四天。淡水崁頂里居民說，恢復時間一直變動，社區甚至在前一天深夜通知即將來水，但最後仍未通水，許多老人家行動不便，根本無法自己提水，讓剛從台北市搬來的住戶直呼誇張。

這起停水源於27日淡水河北側道路工程誤挖地下自來水管線，造成28日淡水區6.2萬戶停水。對多達3萬3千多人的崁頂里來說情況更為嚴重，里長手機被抱怨電話打爆。

淡水崁頂里長吳庭岳向居民說，目前沒有確定的恢復時間，自來水公司也無法保證海洋都心社區何時能通水，因為這一帶屬於管線最末端，不只崁頂里，全淡水仍有其他里同樣沒水。

搶修之所以延誤，是因為破損處湧出大量地下水，原訂30日凌晨完工的工程，因坍方必須撤離，整體延宕至少12小時。里長透露，他兩天沒睡覺，民眾半夜不斷打電話詢問狀況。靠近海洋都心的區域因地勢高，水壓不足，加上台水採取緩慢加壓方式，居民仍得不到穩定供水。

新北市長侯友宜的臉書湧入大量留言抱怨。他表示11月30日已完成接管，但自來水公司為確保管線安全採低壓方式恢復供水，因此12月1日早上6點僅有8成住戶恢復用水。侯友宜強調將依約檢討並裁罰承包商。

但居民無法接受台水降壓等理由，只能直說現在就是沒水、生活大亂，希望儘快恢復正常供水。

