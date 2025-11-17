施工1年半未完工！台銀基隆分行圍籬久占人行道 遭罰6萬

台灣銀行基隆分行大門外整修工程自民國113年4月開工至今，施工已超過1年半仍未完工，基市府指出，施工圍籬長期占用人行空間，影響市容並造成行人通行安全疑慮，基市府都市發展處17日依《建築法》裁罰6萬元，並要求台銀限期改善，優先恢復通行空間。（本報資料照片）

位於基隆市政府對面的台灣銀行基隆分行大門外整修工程自民國113年4月開工至今，施工已超過1年半仍未完工，基市府指出，施工圍籬長期占用人行空間，影響市容並造成行人通行安全疑慮，基市府都市發展處17日依《建築法》裁罰6萬元，並要求台銀限期改善，優先恢復通行空間。

基市府副發言人林廷翰表示，工地就在市府對面，人車流量大，圍籬久未撤除讓人行空間變窄、視線受阻，雨天亦容易積水，除造成民眾不便更影響市容觀瞻。市府稽查後了解係因工程進度嚴重落後、圍籬占道不合規，因此依法裁處。他也呼籲，公股行庫更應以身作則，確實遵守規範。

廣告 廣告

都市發展處副處長張書維指出，工程原訂114年上半年完工，但因進度停滯，期間還曾發生材料堆放凌亂、圍籬倒塌等情況，已影響行人安全。市府已要求台銀提出更新後的完工時程及安全維護措施，若仍未改善，將依法連續處分，並督促儘速完成整修工程。

不過台銀也喊冤，表示基隆分行前的人行道土地是台銀的產權，長期以來開放民眾通行，去年因施工才在人行道設圍籬，對於妨礙行人通行被開罰感到有點委屈。

台銀強調，整修工程目前僅剩重鋪階梯，所需石材預定20日進場，只要不下雨，2天就可完工，已聯繫廠商明天就撤除圍籬，呼籲民眾注意安全。

更多中時新聞網報導

NBA》明星賽玩新哏 美國隊vs.世界隊

吳宗憲羅志祥 鄰居兼球友私交好

浪花兄弟隔15年合體 唱周董組曲致敬