施志昌、王立任推在地農產 何欣純：若主政將採用一定比例當營養午餐

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市農產值約309億餘元，居全台第2名，為推廣在地農特產品。台中市議員王立任、施志昌今（22）日整合在地青農，推廣履歷認證，農藥減半及有機栽培；台中市長參選人、立委何欣純受邀到場，並表示中央與地方應針對農業推展短、中、長期規劃，塑造國際品牌，她更允諾若當選，會將營養午餐團膳部分，採一定比例的在地農產，讓孩子「吃得飽、吃得好、吃得安全」。

何欣純表示，台中市是僅次雲林縣、為全台第二大農業產出縣市，應該肯定在地農友經營，並發揚光大，她也感謝年輕農友的在地經營與付出，讓台灣農產發揚光大。她認為，政府應該推廣短、中、長期規劃，包括有機、履歷認證，用藥減半或者完全不用藥，由中央地方一起合作設計制度，讓補助、輔導機制建置好。

「台中不分公私立，都應該推行營養午餐免費。」何欣純強調，若她主政，不止吃得飽，還要吃得好跟安全，營養午餐全面免費後，主導權在政府手上，團膳公司要一定比例的食材是有機、履歷認證。她認為，成本雖高，但能照顧在地農友，給予實質動力，且孩子們也能吃得飽、吃得好、吃得安全。

施志昌表示，他長期關注教育文化、青農、食農教育，從一開始農忙後的割稻飯到品味外埔，都是推廣在地農特產與文化。他指出，針對營養午餐部分，許多議員都有提出想法，畢竟一年幾十億預算，如果能就地取材、培養在地農業，就能照顧小農、吃得健康。

施志昌說，這幾年從米開始，全台中市都是吃有機米，但昨天市長盧秀燕公開表達，未來有機米、培養農業都不再補助，然而營養午餐將全部免費，等於市府有主導權，食材是否符合友善、安全、無毒，以及有多少在地比例都成疑問，他會跟青農一起努力，將在地優質農產推廣給市民。

王立任則說，青農是台灣農業未來希望，過往曾因土地問題、農民老化問題，導致農業萎靡，但好產品不是吃到而已，還要結合新想法，結合餐廳打造創新菜餚。他認為，農產品精緻化就要跟美食結合，提高價值，才能吃出多在地文化，創造台灣農業未來。

