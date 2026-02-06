施情畫義‧千動愛心開幕

為讓苗栗縣轄區內弱勢族群於歲末寒冬之際，感受政府、企業及民間社會的關懷，苗栗縣政府於昨（六）日起至三月二十九日在文化觀光局辦理第十一屆「施情畫義‧千動愛心」美術特展暨愛心活動，並於今七日上午十時在文化觀光局第一展覽室舉辦開幕式。本公益活動係於十二年前由時任中港溪美術研究會理事長沙清華率同會員共同發起，隔年起由苗栗縣政府接手主辦，持續以藝術結合公益，已成為本縣重要的年度愛心品牌活動。

本屆活動由台電、中油共同贊助，期盼透過社會各界響應，為本縣弱勢團體募集善款，注入溫暖關懷。苗栗縣長鍾東錦表示，「施情畫義‧千動愛心」不僅展現苗栗深厚的藝文能量，更凝聚社會各界的善心力量，期盼透過藝術傳遞溫暖，持續為弱勢族群帶來實質關懷。

本次特展匯集在地各美術社團會員及藝術工作者之創作，共有十五個在地藝術協會參與，募集三八四件精湛作品，規模更勝以往，展現苗栗豐沛的藝文能量，活動期間民眾凡捐助新臺幣二千元做愛心，即可獲得藝術家原創作品一件，所有募得善款將全數捐贈予苗栗縣私立幼安教養院、聖家啟智中心、華嚴啟能中心、廣愛教養院、明德教養院、創世清寒植物人安養院及新苗教養院等七間本縣社福機構，協助照顧弱勢族群。文化觀光局長林彥甫表示，本屆活動在藝術社團與藝術家熱情響應下，作品數量與品質均再創新高，誠摯邀請民眾踴躍參與，以實際行動支持公益、收藏藝術。