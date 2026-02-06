「施情畫義‧千動愛心」美術特展 盛大開展

為讓苗栗縣轄區內弱勢族群於歲末寒冬之際，感受政府、企業及民間社會的關懷，苗栗縣政府於昨六日起至三月二十九日在文化觀光局辦理第十一屆「施情畫義‧千動愛心」美術特展暨愛心活動，並於今七日上午十時在文化觀光局第一展覽室舉辦開幕式。本公益活動係於十二年前由時任中港溪美術研究會理事長沙清華率同會員共同發起，隔年起由苗栗縣政府接手主辦，持續以藝術結合公益，已成為本縣重要的年度愛心品牌活動。

本屆活動由台電、中油共同贊助，期盼透過社會各界響應，為本縣弱勢團體募集善款，注入溫暖關懷。苗栗縣長鍾東錦表示，「施情畫義‧千動愛心」不僅展現苗栗深厚的藝文能量，更凝聚社會各界的善心力量，期盼透過藝術傳遞溫暖，持續為弱勢族群帶來實質關懷。

本次特展匯集在地各美術社團會員及藝術工作者之創作，共有十五個在地藝術協會參與，募集三八四件精湛作品，規模更勝以往，展現苗栗豐沛的藝文能量，活動期間民眾凡捐助新臺幣二千元做愛心，即可獲得藝術家原創作品一件，所有募得善款將全數捐贈予苗栗縣私立幼安教養院、聖家啟智中心、華嚴啟能中心、廣愛教養院、明德教養院、創世清寒植物人安養院及新苗教養院等七間本縣社福機構，協助照顧弱勢族群。文化觀光局長林彥甫表示，本屆活動在藝術社團與藝術家熱情響應下，作品數量與品質均再創新高，誠摯邀請民眾踴躍參與，以實際行動支持公益、收藏藝術（見圖）。

此外，本屆活動特別規劃名家競標作品義賣，精選九幅具收藏價值之作品，於展覽期間以現場競標方式進行，每件作品起標價為新臺幣五千元。參與名家包括苗栗美術名家王佳彬（油畫）、周美純（油畫）、葉修宏（書法），以及中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會榮譽理事長林品陞（書法）、財團法人台灣家同文化藝術基金會創辦人林家同（水墨、油畫），並邀請曾任行政院政務委員、國立臺灣藝術大學校長、國立歷史博物館及臺北市立美術館館長之黃光男（水墨）共襄盛舉。作品風格多元、藝術水準精湛，兼具收藏價值與公益意義。

展覽時間自一一五年二月六日至三月二十九日止，並訂於三月二十八日上午十時舉辦閉幕式，以抽籤方式決定獲得作品；捐款期間為二月六日至三月二十日，可採郵政劃撥至各社福機構專戶，或親至各機構及文化觀光局展演藝術科臨櫃捐款。凡參與捐款之民眾，可於指定期間憑作品兌換券或捐款收據至文化觀光局展演藝術科領取作品。

苗栗縣政府期盼藉由藝術與公益結合，匯聚社會善心資源，共同打造幸福祥和的社會。相關活動訊息請至苗栗縣政府文化觀光局網站查詢，並追蹤「貓裏藝文」Facebook粉絲專頁。