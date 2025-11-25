施振榮專訪／心臟裝14支支架！施振榮奇蹟復原「我能活到120歲」祕訣曝

財經中心／李宜樺報導

宏碁創辦人施振榮，一生與創新為伍，也數次與死神擦肩。現年81歲的他，在三立自製節目《話時代人物》中揭露自己體內裝有14支心臟支架，歷經心肌梗塞與中風兩次生死關頭。儘管滿身病史，他仍笑說：「靠AI科技，我有信心活到120歲！」



他並非誇口，而是以自身經歷說明科技如何延長健康壽命。他指出，隨著AI醫療與藥物研發進步，許多過去無法克服的疾病都能提前預防、縮短治療時間。「以前人覺得活到80歲就是長壽，未來靠AI，活到150歲也不是夢。」



對他而言，長壽的關鍵不在「活得久」，而在「健康地活著」，他強調：「活在這個世界，要有價值最重要。」

廣告 廣告

施振榮（右）即使年過八旬，仍樂於體驗新科技，透過持續學習與動腦鍛鍊，實踐他「不失智、要活久又要活好」的養生哲學。（圖／翻攝自施振榮Stan哥臉書)

55歲心肌梗塞 921當下仍在加護病房

1999年，55歲的施振榮正值事業巔峰，卻突然心肌梗塞倒下。他回憶，全靠太太葉紫華的堅持才撿回一命。「我太太非要我去找急診，醫師一驗血就說心肌梗塞，馬上做心導管。」當時他住進加護病房，沒幾天就遇上921大地震，「我趕快把枕頭蓋在頭上，搖得很厲害。」他苦笑說，那一夜深刻體會生命的脆弱與幸運。

自此之後，他與心臟病纏鬥二十多年，因血管天生脆弱，陸續裝上14支支架，甚至連腿部動脈都曾阻塞開刀。施振榮自嘲是「台灣支架界紀錄保持人」，卻也感激醫療進步讓他能「續命」再啟人生。

61歲中風倒下 用AI般意志重建大腦

2005年，他在中國出差時頸動脈堵塞、突發中風。施振榮回憶：「我在加護病房昏迷好幾天，醒來看到腦部X光一堆白點。」醫師透過心導管進入腦部成功溶解血栓，他成為台灣第一批採用此技術的案例。

「還好平常腦只用兩三趴，壞掉的本來就沒用。」他笑說。靠著驚人的意志力與不斷訓練，他用自己的方式「重灌大腦」，讓思考能力重新連線，最終完全康復。

施振榮即使年過八旬，仍樂於體驗新科技，透過持續學習與動腦鍛鍊，實踐他「不失智、要活久又要活好」的養生哲學。他積極推廣「王道精神」，強調企業應兼顧人文與科技，讓台灣成為以價值為核心的創新社會。（圖／翻攝自施振榮Stan哥臉書)

三大病根揭密 壓力是最大殺手

施振榮坦言，自己的病根來自三大殺手：基因、壓力與運動不足。他出身心臟病家族，「最大的殺手還是壓力，也就是責任在身。」他說，掌管上萬員工、全球事業的壓力，長年壓得他喘不過氣。如今他學會調整步調，每天堅持走路、請教練來家中訓練體能，用行動守護健康。

施振榮獨道的養生之道：

🧠 一、動腦不失智：天天讓大腦保持學習狀態

每天「動腦筋」，持續閱讀、思考與研究AI相關知識。

透過創新與學習保持思考敏捷，「我大概不會失智，因為每天在動腦筋。」

視AI為「腦力延伸工具」，認為懂得運用科技可延緩老化。

持續寫書、推廣「AI王道精神」，用知識刺激大腦神經連結。

💪 二、動身不僵化：規律運動與專業訓練

每天堅持「走路」鍛鍊心肺功能。

固定邀請教練到家中進行體能訓練。

強調「運動是健康的投資」，即使支架眾多也不放棄活動。

認為運動能降低壓力、穩定情緒，是延壽的關鍵。

❤️ 三、養心不焦慮：管理壓力與維持價值感

認為「壓力」是健康最大殺手：「責任不能外包。」 學習放慢腳步，調整心態，讓身心恢復平衡。 將人生信念「挑戰困難、突破瓶頸、創造價值」視為精神養分。 強調「活在這個世界，要有價值最重要」，以貢獻社會作為生命意義。 施振榮（右）與龔明鑫（左）當年在「亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟」啟動儀式上合影。當年兩人黑髮意氣風發，如今皆成白髮長者，仍持續為台灣產業與科技發展貢獻心力，龔明鑫今年更是接下經濟部長一職。圖／翻攝自施振榮Stan哥臉書)

靠AI挑戰120歲 健康長壽是最終目標

經歷兩次死劫後，施振榮更珍惜生命。他笑著說：「我有信心活到120歲！」因為AI科技正快速改變醫療，「透過AI的藥物研究，很多過去無法克服的問題，都能縮短時間。」

他認為長壽的關鍵不是「活得久」，而是「活得健康」。他曾對孫女開玩笑說：「如果不健康地一直躺在床上，活那麼久，那太累了。」但若未來AI讓人保持健康、思緒清晰，「何妨活到150歲也可以啊！」

對他而言，「活著要有價值」才是人生最高準則。從心肌梗塞到中風，從14支支架到AI長壽夢，施振榮用自己的生命力證明：科技能延壽，但信念才能讓人真正「活著」。

施振榮（右）在三立自製節目《話時代人物》錄影現場與主持人鄭弘儀（左）合影，手中拿著新書《領導人的覺醒時刻》。鏡頭之外，是他歷經病痛仍笑談人生的豁達與智慧。（圖／記者李宜樺攝影）

更多三立新聞網報導

空頭傳奇 Burry 還沒認輸！大賣空今發布重磅公告 投資圈屏息以待

勞動部新規上路 部長洪申翰誓言：終結抱病上班文化

收盤／漲價三本柱撐盤 成交量爆量至7千億！留上影線收紅 小漲69點

【台股週盤兵法】破季線生死戰！魏明裕籲：莫忘「蘇黎世鐵律」保命術

