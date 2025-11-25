施振榮專訪／我家沒有婆媳問題！最愛的兩個女人 母親是信仰太太是戰友

財經中心／李宜樺報導

宏碁創辦人施振榮不僅是台灣科技界的傳奇，他的人生故事更是一部關於奮鬥、信念與感恩的長詩。如今81歲的他，在三立自製節目《話時代人物》中，談起一生最重要的兩位女性——母親施陳秀蓮與妻子葉紫華，語氣仍帶著深情與敬意。他形容母親是他的信仰，太太則是最好的戰友。

「我家沒有婆媳問題！」施振榮語帶自豪地說，這句話不僅是幽默，更藏著他人生最溫柔的底氣。

母親是信仰 一句遺願成一生的使命

出生於彰化鹿港的施振榮，3歲喪父，母親施陳秀蓮獨自撫養他長大。「我媽媽很會做生意，賣鴨蛋、賣愛國獎券，甚至廟裡的香都賣。」他笑說，母親靠著一雙手撐起全家，也教會他堅毅與自立。

母親常轉述父親臨終前的遺願：「希望你能讓台灣出名，讓台灣人有聲音。」這句話成了他一生的信仰與驅動力。從小數理成績頂尖、性格嚴謹，母親不僅教他讀書，更教他做人。施振榮回憶，母親曾每天跟在他後面確認他沒逃課，「她看事情很細，也對我要求最嚴」，那份愛化成了他日後挑戰困難、永不言棄的力量。

三立《話時代人物》錄影現場，桌上擺放著施振榮與妻子的合照，象徵一生的愛與陪伴；另一張母親照片，則是他心中永遠的信仰。（圖／記者李宜樺攝影）

太太是戰友 從初戀到創業夥伴

施振榮與葉紫華的愛情故事，始於一場單純的初戀。他笑著說：「我媽媽希望我第一次戀愛就成功，然後我真的成功了！」他花了五年時間才追到這位賢內助，太太打趣回應：「你的投資報酬率很高。」意思是花五年的時間，就獲得一位牽手一輩子的伴侶。或許那份幽默與默契，正是他們婚姻半世紀的最佳寫照；對施振榮而言，這段感情的價值，遠勝任何事業投資。

葉紫華不只是妻子，更是宏碁的共同創辦人之一。她身兼多職，既要照顧三個孩子，又要處理公司事務，還得陪伴丈夫面對創業壓力。施振榮曾歷經心肌梗塞與中風危機，都是妻子在第一時間的冷靜判斷與果斷行動，將他從死神手中搶回。「她是我最信賴的夥伴，沒有她，就沒有今天的我。」

戴上口罩、穿上圍裙，施振榮（左）與妻子葉紫華（右）一起動手體驗手作課程。無論科技或生活，他們總以最務實的方式共同學習、共同成長。（圖／翻攝自施振榮Stan哥臉書)

出海旅遊時，施振榮夫妻倆並肩而坐、笑容如海風般自在。從創業到退休，他們始終並肩同行，不只是愛侶，更是彼此的港灣。（圖／翻攝自施振榮Stan哥臉書)

更難得的是，妻子與母親始終相處融洽。施振榮語氣堅定地說：「完全沒有婆媳問題。」正因家庭和諧、後院無憂，他才能全心投入創業，讓宏碁從台灣走向世界。

施振榮深深覺得太太非常了不起，兩人不僅共同養育三個孩子，還把「宏碁」視為他們的第四個孩子。葉紫華在家庭與事業之間靈活穿梭，讓三個孩子與這個「企業孩子」都能健康成長、各自茁壯。對施振榮而言，這不只是愛情的延續，更是生命中最堅韌、也最柔軟的力量。

在熙來攘往的車站月台上，施振榮（右）與葉紫華（左）依舊緊緊牽著手。這張背影照深深令人震撼，在這個速食時代，他們用半世紀的堅真愛情，詮釋什麼叫「執子之手、與子偕老」的真諦。（圖／翻攝自施振榮Stan哥臉書)

不傳子接班 王道精神的延續

即使事業鼎盛，施振榮依然選擇「不傳子」，顛覆傳統的企業接班思維。他認為企業的延續，不應建立在血緣，而是建立在文化與信念上。「我希望靠認同『王道精神』的專業經理人，形成企業家族。」

如今，宏碁從一家電腦公司分拆出超過40家上市企業，證明他的理念行得通。孩子們也各自在不同領域創業發光，讓他欣慰地說：「他們沒有繼承宏碁，卻繼承了我的價值觀。」

從母親的堅毅、太太的包容，到他自身的王道信念，這位「亞洲英雄」的一生，不只是科技傳奇，更是家庭與信仰的故事。施振榮說：「活在這個世界，要有價值最重要。」他以一生實踐了這句話，從鹿港走向世界，寫下屬於台灣的光榮篇章。

施振榮（右）與妻子葉紫華（左）現身花東縱谷，頭上圍著毛巾、笑容燦爛，彷彿回到年輕時一起打拼的時光。對他們而言，最美的風景不是遠方，而是彼此的陪伴。（圖／翻攝自施振榮Stan哥臉書）

