施振榮專訪／華爾街雜音免驚！施振榮：台灣掌握「這關鍵」全球通吃

宏碁創辦人施振榮（右）現身三立自製節目《話時代人物》，神采奕奕侃侃而談AI與人生哲學，展現老而彌堅的創業精神。（圖／記者李宜樺攝影）

榮譽歸於過去，智慧走向未來。現年81歲的宏碁創辦人施振榮，曾被《時代雜誌》譽為「亞洲英雄」，與鄧小平、李光耀並列，如今帶著新書《領導人的覺醒時刻》現身三立自製節目《話時代人物》，談人生、談AI，也談他信奉一生的「AI王道精神」。



「活在這個世界，要有價值最重要！」一句看似平實卻鏗鏘有力的話，成了他人生哲學的注腳。節目中，施振榮與主持人鄭弘儀面對面對談，不見企業家的威嚴，卻流露出哲人的睿智與少年的熱情。談起AI，他眼神發光，甚至笑稱「我怕被淘汰」——那份真誠與自嘲，展現出一位仍在持續進化的創業靈魂。

《話時代人物》錄影現場書香滿溢，主持人鄭弘儀（左）與施振榮（右）深談AI王道、微笑曲線與領導者覺醒的真諦。（圖／記者李宜樺攝影）

八十歲拒絕躺平！施振榮：沒困難挑戰就沒意思

昔日認識的施振榮，或許是那位把電腦價格從一萬塊殺到一千塊，讓台灣揚名國際的「亞洲英雄」。但現在坐在鏡頭前的他，關注的早已不是過去的輝煌。他直白地告訴主持人鄭弘儀，人活著就是要「創造價值」，而他的座右銘就是「挑戰困難、突破瓶頸」。他說得堅定：「活得沒有困難可以挑戰的話，就沒有意思了。」這股不服輸的勁頭，解釋了為什麼他退休後比上班還忙，忙著學習、忙著找價值，甚至忙著跟上AI的腳步，因為對他來說，這就是活著的證明。

華爾街雜音免驚！施振榮：台灣掌握「這關鍵」全球通吃

面對近期華爾街對於AI發展的各種雜音，施振榮展現出產業「老司機」的務實眼光。他認為與其擔心市場波動，不如看清台灣正處於基礎建設的「剛需」時期。就像當年的網路發展，雖然過程會有震盪，但留下來的算力設施是真實的。最重要的是，施振榮點出了一個讓台灣人安心的關鍵：無論軟體應用如何起伏，全球都需要台灣的伺服器、記憶體與算力供應。在這場AI大戰中，台灣不是賭徒，而是能夠提供軍火的大贏家，第一波商機早就穩穩放入口袋，根本不需要隨著市場消息起舞、或焦慮。

輝達市值破五兆 施振榮揭黃仁勳稱霸全球「唯一密碼」

聊到最近紅透半邊天的「皮衣男」輝達黃仁勳，施振榮滿臉笑意。尤其是，今年輝達市值衝破五兆美金，這在一般人眼裡是天文數字，但在施振榮眼裡，這是「願景」的勝利。他回憶起兩人的交情，黃仁勳就是敢做夢，令他印象深刻，Jensen不只賣晶片，還把整個平台架起來。施振榮說，這就是台灣人的創業精神——不斷往前看。輝達證明了一件事：沒有晶圓廠也能稱霸世界，當然，這背後如果沒有台積電這些台灣兄弟相挺，五兆帝國也蓋不起來。

施振榮講解著他在1992年提出的「微笑曲線」理論，強調企業唯有掌握研發與品牌兩端的智慧財產權，才能在全球競爭中創造長久價值。(圖／翻攝自施振榮Stan哥臉書)

比你還潮！八十歲玩AI分身

最讓人掉下巴的還在後頭。施振榮在節目上秀出新書《領導人的覺醒時刻》，結果你猜怎麼著？這本書不是他一個字一個字敲出來的，是他的AI分身「阿丹」寫的！以前寫書要磨半年，現在一個月搞定，連書名都是AI取的。他笑說自己「不得不學」，因為「會用AI的人會淘汰不用AI的人」。這句話從一位八旬長者口中說出，既殘酷又真實。年輕人啊，看著這位老爺爺都在拼命學AI了，你還敢說你不想學嗎？

錄影結束後，施振榮（左）與主持人鄭弘儀（右）在三立門口合影留念，兩人笑容燦爛，象徵跨世代對話的溫度。（圖／記者李宜樺攝影）

