施振榮把心法做成AI分身 王道經營顧問「阿丹」1月1日正式上線 免費使用

圖為宏碁創辦人施振榮。（圖／施振榮辦公室）

宏碁集團創辦人施振榮今日宣布，全球首款以施振榮王道經營哲學為核心的GPT經營顧問「阿丹」，並將在2026年1月1日上架GPT Store，更免費開放給全球用戶使用，施振榮期許王道經營學成為企業領導者的共同語言。

施振榮在2025年9月以試營運方式推出分身「AI阿丹」，是以施振榮職涯中的王道思維和領導心法調教，架設在ChatGPT上，而為了讓阿丹完整複製施振榮的「王道大腦」，架設阿丹的團隊特別將施振榮寫過的中英文書籍與文章，放入知識庫中，施振榮更是親自參與了三次訓練過程，讓AI不斷提問，由施振榮思索後給予回答。

廣告 廣告

施振榮透露，AI問他三十個問題，「我花了三天、三個下午才答完….，他每次考我都要想老半天」，他還說跟AI對談時，AI會蒐集你內心的情緒跟思想，因此對話時要「把心裡的東西都挖出來」，不能有所保留。

施振榮表示，王道經營學並非學者式推演，而是他在企業實戰中一路做出來、 走出來，最後整理成可傳承的方法。他回顧，宏碁於1976 年以2.5萬美元創立，五十年來逐步形成泛宏碁企業家族「AAQW」（宏碁、友達、佳世達、緯創）生態系，旗下已有41家上市櫃公司，年營收規模達1,000億美元。

他強調，這些成果不是單點成功，而是長期「價值創造、利益平衡、永續經營」累積的結果，他將經營學拆解為三層，並強調三者必須合一：治理、領導、管理。

而針對即將推出的「阿丹」，施振榮表示，目標不是提供速成答案，而是以「Stan 式的智慧、呼吸與節奏」陪伴使用者看清取捨的真相、守住價值邊界並找到可行下一步，它不搶答、不迎合，也不以情緒安撫取代判斷，而是像一位有價值立場的經營顧問：先把對話中的矛盾與代價聽清楚，再把取捨講明白，最後自然收斂出一個洞見，並給出15分鐘內可啟動的小行動或可觀察指標，讓理念轉化為可落地的行動。

阿丹亦以「利害關係人價值總帳（Stakeholder Value Ledger）」作為核心輸出格式，協助使用者在決策中看見誰得到價值、誰承擔代價、哪個信任正在流失、哪個承諾需要補強。

而負責營運阿丹的團隊表示，阿丹後續版本將持續補齊知識庫與新手指引，提升體驗流暢度與留存表現。



回到原文

更多鏡報報導

施振榮：AI跟Line一樣 不用就會被淘汰

施振榮日本東大開講 企業家族更利於永續傳承、而非家族企業

施振榮：台美晶片五五分是台灣國力的延伸 而非台灣矽盾的削弱