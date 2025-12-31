施振榮落選 公視董事會難產

公視第8屆董事會提名已延宕將近1年，去年12月中旬文化部終於提出14名董事、5名監察人候選名單，不過在昨日召開的審查會議，僅通過4名董事與4名監事，仍未達10名董事門檻，董事會依舊沒能組成。值得注意的是，7名現任董事全部沒過關，甚至連宏碁創辦人施振榮經兩輪投票都被否決。對此，文化部長李遠直言，「這不是羞辱，什麼才是羞辱？」

依據《公共電視法》，公視基金會董事會設董事11至15人，其中1人為員工代表（已經選出）；監察人則設3至5人。董監事候選人由行政院提名後，送交由立法院依政黨比例推舉15名社會公正人士組成的審查委員會，經三分之二以上同意票，便通過選任。換句話說，也就是在昨日的審查會，各候選人須獲得10票同意票才能當選，並組成第8屆公視董事會。

在昨日的審查會議中，通過的董事包含政大傳播學院副教授王亞維、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、台北藝術大學副校長林劭仁、信誼基金會董事長張杏如。而張杏如獲得14票同意票，是所有董事當中票數最高的董事代表。

沒有通過的董事候選人則有施振榮、洪馨蘭、陳湘琪、舒米恩、黃兆徽、廖嘉展、盧彥芬、聞天祥、丁菱娟、汪兆謙；其中，前7人為現任第7屆公視董事，都沒有在這次審查會獲得足夠同意票數，全數落馬。過關的監察人則有馬天宗、馬秀如、高文宏、劉啟群。

面對第8屆董事會沒過關，李遠會後表示，現任的第7屆董事7人全數未能通過，「難道他們真的這麼不行嗎？」除了他們過去對於公視的貢獻全然被否定，未來董事會的經驗更將無法傳承，「這不是羞辱，什麼才是羞辱呢？」他也向所有同意提名卻未能通過的候選人表達最深的歉意，並將盡速請行政院提出下份名單，送請審查委員會審查。