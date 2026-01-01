施振榮遭否決！公視現任7董事「團滅」 律師怒：社會賢達被藍白羞辱

即時中心／徐子為報導



第8屆公視董監事審查會議昨（31）天在文化部舉行， 14名董事候選人中，僅王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如4位候選人通過門檻，7名現任董事「團滅」全遭否決，就連前宏碁創辦人施振榮都遭否決。律師林智群質疑，這些被提名人都是文化產業的優秀人才，究竟「哪裡綠了？」他也補充公視董事是「無給職」，只有開會時給車馬費而已。沒拿什麼好處，為國家做事情，下場就是被藍白羞辱。





文化部表示，依現行《公共電視法》規定，公視董事會設11-15人，其中1人為員工代表；監察人3-5人，董事、監察人皆為無給職。除公視工會已推派數位內容部製作人張世傑作為員工董事代表，行政院去（2025）年12月17日提名14名董事候選人，分別是丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬；監察人候選人則有范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群。（董監事以姓氏筆劃排序）



依《公視法》規定，公視董監事人選由行政院提名，依立法院各政黨黨團比例，推舉15位民間人士組成「公視董監事審查委員會」審議，國民黨推馬詠睿、潘祖蔭、羅國俊、吳永乾、廖元豪、陳宜民、蕭旭岑，民進黨推翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌、蔡茂寅，民眾黨推杜聖聰出任；今天許良源、陳東升、蔡茂寅不克出席，委託其他委員代理投票。



本屆審查會議決議，拿到8張同意票以上的候選人可進入二輪投票，依《公視法》，董事通過門檻為全體15名審委的2/3同意（10票）。昨天施振榮、舒米恩、洪馨蘭、陳湘琪、黃兆徽、盧彥芬都進入第二輪，但仍未達門檻遭否決。洪馨蘭、黃兆徽得9票進第三輪投票，也是無法起死回生。



最終僅政大傳播學院副教授王亞維、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、北藝大副校長林劭仁、信誼基金會董事長張杏如等4人通過2/3審委同意票門檻。其中張杏如拿到14票同意票通過，是通過董事中最高票的。



林智群列出被藍白否決的7名公視現任董事資歷：

1.施振榮：

財團法人智榮文教基金會董事長、財團法人雲門文化藝術基金會董事長、科文双融公司董事長

2. 洪馨蘭

高雄師範大學客家文化研究所教授、客家委員會委員、文化部臺灣非物質文化遺產推動會委員

3. 陳湘琪

臺北藝術大學劇場設計學系及電影學系教授

4. 黃兆徽

台灣人工智慧實驗室（基金會）內容執行長、臺灣事實查核教育基金會、臺灣媒體觀察教育基金會董事、臺灣大學新聞研究所實務教師兼任助理教授

5. 舒米恩・魯碧

歌手、阿米斯音樂節策展人、米大創意有限公司負責人

6. 盧彥芬

財團法人兒童文化藝術基金會執行長、臺東縣故事協會總幹事

7. 廖嘉展

財團法人新故鄉文教基金會董事長、埔里Butterfly交響樂團團長



林智群感嘆，這些人都是文化產業的優秀人才，哪裡綠了？而且董事是「無給職」，只有開會時給車馬費而已。沒拿什麼好處，為國家做事情，下場就是被藍白羞辱。



不僅如此，林智群還加碼列出各黨派推派的公視董監事審查委員背景，嘲諷「大家來看國民黨推薦的人選有多中立」，並直言，民進黨推薦的公視董事審查委員名單才是社會賢達中立人士。



公視董監事審查委員國民黨推薦名單：

1.前旺旺中時副總裁兼中天電視董事長馬詠睿、

2.聯合報系永續長羅國俊、

3.前中天電視董事長潘祖蔭、

4.曾任瀋陽市仲裁委員的吳永乾、

5.馬英九文教基金會董事長廖元豪、

6.國民黨前立委陳宜民、

7.馬英九基金會執行長蕭旭岑。



公視董監事審查委員民進黨推薦名單：

1.翁秀琪：傳播學權威，國立政治大學傳播學院名譽教授。曾任中央通訊社董事長，專長為傳播理論、新聞社會學及公共媒體研究。

2.黃世鑫：財政專家，國立臺北大學公共事務學院名譽教授。長期關注國家預算、租稅改革及社會福利財政。

3.張烽益：勞工政策專家，現任台灣勞工陣線秘書長。長期投身勞權運動，關注基本工資、勞健保制度及勞動法規改革。

4.陳東升：社會學權威，國立臺灣大學社會學系特聘教授。專長為都市社會學、審議民主及社會創新，曾任國家科學及技術委員會（原科技部）人文社會科學研究中心主任。

5.蘇正平：媒體資深前輩，現任優質新聞發展協會理事長。曾任行政院新聞局局長、中央通訊社董事長，長期推動新聞專業與媒體自律。

6.蕭新煌：社會學專家，現任總統府資政、國立臺灣大學社會學系名譽教授及中央研究院社會學研究所研究員。專長為東南亞研究、公民社會及社會階層。

7.蔡茂寅：法律學者，國立臺灣大學法律學院名譽教授。專長為財政法、經濟法及行政法，曾多次參與政府預算與財政法規的審議。

