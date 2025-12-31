即時中心／徐子為報導



第8屆公視董監事審查會議今（31）天在文化部舉行， 14名董事候選人中，僅王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如4位候選人通過門檻，7名現任董事「團滅」全遭否決，連前宏碁創辦人施振榮都遭否決，新任公視董事會依然無法組成。





文化部表示，依現行《公共電視法》規定，公視董事會設11-15人，其中1人為員工代表；監察人3-5人，董事、監察人皆為無給職。除公視工會已推派數位內容部製作人張世傑作為員工董事代表，行政院本月17日提名14名董事候選人，分別是丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬；監察人候選人則有范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群。（董監事以姓氏筆劃排序）



本次名單包含現任7位董事及3位監察人。新提名的7位董事候選人為世紀奧美公關創辦人丁菱娟、政大傳播學院副教授王亞維、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、阮劇團創辦人汪兆謙、北藝大副校長林劭仁、信誼基金會董事長張杏如、台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥。



依《公視法》規定，公視董監事人選由行政院提名，依立法院各政黨黨團比例，推舉15位民間人士組成「公視董監事審查委員會」審議，國民黨推馬詠睿、潘祖蔭、羅國俊、吳永乾、廖元豪、陳宜民、蕭旭岑，民進黨推翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌、蔡茂寅，民眾黨推杜聖聰出任；今天許良源、陳東升、蔡茂寅不克出席，委託其他委員代理投票。





本屆審查會議決議，拿到8張同意票以上的候選人可進入二輪投票，依《公視法》，董事通過門檻為全體15名審委的2/3同意（10票）。今天施振榮、舒米恩、洪馨蘭、陳湘琪、黃兆徽、盧彥芬都進入第二輪，但仍未達門檻遭否決。洪馨蘭、黃兆徽得9票進第三輪投票，也是無法起死回生。



今天通過的董事為：政大傳播學院副教授王亞維、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、北藝大副校長林劭仁、信誼基金會董事長張杏如。其中張杏如拿到14票同意票通過，是通過董事中最高票的。



遭否決董事候選人為施振榮、丁菱娟、汪兆謙、洪馨蘭、陳湘琪、舒米恩、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬，現任七名公視董事慘遭「團滅」。媒體《聯合新聞網》報導，在審查會議中，一名審委表示，公視這幾年風風雨雨，現任董事難辭其咎。



這也代表公視董事會目前僅有5名董事（含1名員工董事），由於組成最低門檻為11人，這代表行政院勢必得再提名第2波董事候選人名單。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／施振榮遭否決！第8屆公視董事會難產 現任7董事團滅

更多民視新聞報導

2025「全球最賺錢公司」Alphabet逾4兆奪冠 台積電名次曝光

蔡正元將入獄 「三中案」侵吞2.8億判刑3年6月定讞

陳佩琪自曝負債數千萬 2025最後一天再為柯文哲喊冤

