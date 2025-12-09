施振榮關懷軍校教育 捐贈筆電助陸官清寒生

記者孫建屏／高雄報導

陸軍官校積極推動數位學習環境升級，為縮短學生間數位落差，近日獲智榮基金會與宏碁電腦公司支持；智榮基金會董事長、陸軍官校榮譽校友施振榮，特別捐贈筆記型電腦，協助陸官清寒學生強化學習能力，以提升資訊素養。

捐贈儀式今（9）日在陸軍官校舉行，智榮基金會特助張奕昌、宏碁公司臺灣區營運長張世欣等人與學校代表共同出席見證，由陸官校長譚少將轉送受贈學生。

譚校長致詞時，除感謝智榮基金會、宏碁公司對國軍學子的愛護與關懷外，並強調，此舉不僅改善清寒學生的學習條件，更是對國軍幹部培育的長遠投資；更勉勵學子善用資源、把握學習機會，以具體行動回饋社會，回應施振榮與葉紫華伉儷的殷切期許。陸官將持續與社會各界合作，落實教育平權，打造更完善的智慧學習環境，培育更多優質國軍人才。

智榮基金會表示，施振榮認為，國軍人才是國家安全與永續發展的重要基石，盼能透過實際行動支持軍校教育，讓每位努力向學的子弟都能擁有公平學習機會；更允諾未來只要清寒子弟考取並入學陸官，均將持續提供筆電補助，鼓勵青年在軍校中茁壯成長、扛起守護國家的責任。