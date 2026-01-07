施振榮陽明交大醫院演講 醫療體系挑戰不在於設備競賽而在於「以人為本」

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮今（7）日應邀前來國立陽明交通大學附設醫院，為院方全新開辦的「菁英講座」揭開115年精彩序幕。施創辦人以其推動多年的「王道思維」為核心，與現場醫護及行政主管分享醫療產業國際化的經驗。他深刻指出，在AI與數位轉型席捲全球的今日，醫療體系的真正挑戰不在於設備競賽，而在於如何落實「以人為本」的核心價值，透過跨領域的整合與合作，將冰冷的醫療技術轉化為溫暖的社會服務。

施創辦人在演講中強調，「王道」的核心在於「利他」、「共好」與「長期信任」，而非單純追求短期業績。對一般大眾而言，這意味著未來的智慧醫療將不再只是數據與檢查，而是透過AI與大數據輔助，讓醫護同仁能有更多心力提供具備「人性溫度」的精準照護，使長輩在高齡化社會中，能享有更有尊嚴且具韌性的健康生活。身為陽明交大的傑出校友，他多年來對母校人才培育不遺餘力，此次蒞臨附設醫院，更展現了他對守護全民健康與傳承智慧的熱忱。

現年81歲的施創辦人至今仍以實際行動投入社會創新，他在院內參訪與交流中展現出終身學習、擁抱科技的精神。他鼓勵醫界與科技業應勇於跨界思維，攜手為台灣培養下一世代的智慧醫療專業人才。

陽明交大醫院黃志賢院長表示，施創辦人橫跨科技與文化的視野，對院方推動醫學教育與永續發展具有極大啟發。院方期盼透過此次交流，將企業家的王道思維落實在醫療場域，讓智慧醫療不再只是技術的堆疊，更能成為造福社會、守護宜蘭鄉親健康未來的關鍵力量，攜手共創永續價值。