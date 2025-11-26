施振榮：創新創業比氣長 市場溝通與接受是最大挑戰

（中央社記者趙敏雅台北26日電）宏碁集團創辦人、計畫榮譽教務長施振榮今天表示，創新創業最大的挑戰在於與市場溝通，市場接受全新產品所需時間往往比預期長，這時就是比氣長，團隊需思考如何以最小成本讓市場埋單。

由國科會指導、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心（國研院科政中心）執行的「創新創業激勵計畫」，今天於台北文創舉辦2025年第2梯次決選暨頒獎典禮，施振榮透過影片致詞。

施振榮指出，創新創業的核心是解決未來社會的需求，這次進入決選的團隊，涵蓋人工智慧（AI）技術、健康醫療等多元領域，彰顯這些議題正受到社會高度關注。

施振榮說，創新最大的挑戰就是讓受眾了解與接受，如果是全新商品，需要教育市場、與市場溝通，市場接受所需時間往往比預期長，這時就是比氣長，團隊需要思考如何以最小成本讓市場逐漸接受並埋單消費，最終達到創造價值、平衡利益與永續等目標。

典禮中揭曉，Yo-Hu Bio優虎生技、AI萬穗、AccuOrthoMR Team、特司光學奪下「創業傑出獎」，並獲得企業贊助新台幣100萬元創業基金。

國研院表示，Yo-Hu Bio優虎生技、AccuOrthoMR Team屬於健康醫療領域，AI萬穗、特司光學則屬於創新科技領域。其中，Yo-Hu Bio優虎生技針對轉移性三陰性乳癌經標準治療後無藥可用的痛點，開發First-in-class DDB2寡核苷酸標靶藥，有效抑制抗藥性腫瘤達生長達75%，具快速切入全球市場的優勢。

國研院指出，2013年推動以來，創新創業激勵計畫已累積培育逾千組學研創業團隊，催生581家新創公司，吸引民間投資金額突破135億元，成為推動台灣科研成果商轉與創業育成的重要平台。（編輯：翟思嘉）1141126