施振榮 Stan 哥 : 台美關稅協議正可展現台美雙方攜手共創價值

文:施振榮 Stan

美國川普總統2025年4月祭出對等關稅政策，台美政府之間歷經多次談判終於塵埃落定，雙方達成將對等關稅調降至15%的協議，與台灣主要競爭對手日、韓站在相同的基礎上，甚至在半導體領域取得更優惠條件。雖然台美關稅協議底定後，仍有人擔心產業外移會掏空台灣的疑慮，不過，我反而認為藉此機會，台美雙方正可攜手共創價值，台商赴美投資廠商，是進一步讓台灣的國力延伸。

從王道思維來看，此次台美關稅協議正可展現台美雙方攜手共創價值，台灣的資源有限，不管是人力、水、電、土地，要服務全球市場，勢必要市場場所在處設市場借重市場當地的各市場源，與當地一起攜手創造價值。尤其未來在高科技發展下，就連高階的腦力也會不足，台商需要借重全球的人才。

當然，關稅協議很重要就是雙方要利益相對平衡，不能只有單方面受益。在台美關稅協議中，美方得到台商赴美投資設廠的好處，而台方也能藉由全球化布局，擴大市場，更貼近巿場的需求，雙方未來可市場續攜手共創價值