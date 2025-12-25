施政三周年湯蘭花贊聲 鄭朝方談任期倒數：三大禮物壓軸獻禮

新竹縣竹北市長鄭朝方（左1）施政三周年記者會，好久不見的資深藝人湯蘭花（左2）也來助陣。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（25）日表示，本屆市長最後一年任期中，將以「未來竹北365，從100到無限」為核心，為城市長遠發展準備三大禮物，包括全市路燈汰換為LED燈、東區市場水岸市集拚動土，還有翻轉西區的六大建設將陸續啟用與動土，讓城市建設與生活品質同步前進，將「不可能的任務」化為一項項具體落實的施政成果。

近期竹北市公所在享平方影廳舉辦以「Mission Impossible」為主軸的鄭朝方上任「三週年市政感恩分享會」，在《不可能的任務》主題音樂中鄭朝方一身勁裝登場，象徵「不可能的任務」在3年來陸續達標，精準回應問題，讓改變成真。

鄭朝方回顧近年城市進化歷程，從2022年底第一年上任為「定向啟動」，針對過去缺乏整體規劃的基礎建設，重新建立方向與章法，並以創新與美學為核心，打造城市質感。第二年「急起直追」，將累積多年的沉痾轉化為設計解方，逐步形塑「美學與機能並進」的城市樣貌，從人行道、路燈、公共活動到城市空間，建立起有系統、有溫度的城市風格，細看政見實踐率更達到91％。第三年「超越向前」更從公園、道路與「竹北燈」點亮希望，讓城市進化不再只是藍圖，而是能被看見與紮實感受的日常風景。

鄭朝方預告，2026年底卸任前仍有「未來竹北365，從100到無限」一年核心任務，除了全竹北市路燈汰換為LED燈、東區市場水岸市集拚動土外，西區老城區豆仔埔地下停車場興建與公園更新，還有白地公園優化、蓮花公園與鳳崎步道整建、新月聽海天台與月廊維護，還有澎湖窟湧泉整理等，持續推動區域平衡與生活品質提升。

而鄭朝方也宣布新年度政策，為因應竹北人口增加的倒垃圾需求，2026年元旦起將新增定點垃圾收集的服務，包含竹北東區的隘口集會所、兒四公園、繩索公園、莊敬三路與勝利十三街口、伍福宮，還有西區天后宮、深耕公園、光明六路阿美鴨肉麵正對面、環北路五段夜市旁、新社國小等，在在希望便捷民眾生活。

值得一提的是，近期竹北市公所也辦理「攝影比賽暨頒獎典禮」，不少攝影師透過鏡頭記錄竹北的改變後紛紛投稿，被稱為「光影魔術師」的竹北在地攝影家許釗滂則客座擔任專業評審，連現居竹北的資深藝人湯蘭花也出席擔任頒獎人。她直指退休後定居竹北7年了，最有感的是近年水圳公園的改變，現在「每天都會去走走」。

