「施政不是穿得漂亮」李四川駁非暗酸 蘇巧慧：漂亮也可以很會做事

民進黨提名蘇巧慧參選新北市長。李政龍攝



2026新北市長選戰升溫，台北市副首長李四川週一回應新北市副市長劉和然拍定裝照時稱，「施政並不是要穿得漂漂亮亮」，民進黨性平會昨要求收回批綠委蘇巧慧的歧視言論。蘇巧慧今（11/26）回應，李四川應該不是帶有惡意，「漂漂亮亮也可以很會做事，我想這是不衝突的特質。」

李四川昨也澄清，自己「施政並不是要穿得漂漂亮亮」評論，是針對「拍定裝照」這件事，感嘆自己尚未宣佈投入選戰，就遭刻意曲解與攻擊。國民黨發言人江怡臻也說，民進黨性平部罵李四川，但性平部自己卻用「花瓶」來罵台北市長蔣萬安，標準前後不一。

對此，蘇巧慧下午在民進黨縣市長提名記者會說，她跟陳品安用候選人的身分接受大家的檢驗，未來要投入選戰的任何的人也應該都是如此，讓自己的行為被公眾所檢視，他們都是女生、兩個人的小孩也都是兩個女兒，在這樣的狀況下，當然會致力於推動性別平等，因為不管是自身的經驗，或者是希望打造的社會都是如此，他們不會用這樣有任何褒貶或者歧義的語彙，會盡量避免，因為那不是他們的風格。

她也認為李四川應該不是帶有惡意，「他應該只是覺得我們穿得蠻漂亮的，只是一種稱讚」，昨天她跟新北市議員在聚餐的時候，大家都說，「其實我們也可以很會做事又漂漂亮亮啊，漂漂亮亮也可以很會做事，我想這是不衝突的特質。」

傳出有意參選新北市長的白委黃國昌選到底，會不會最後真的「三腳督」？蘇巧慧指出，不管回答什麼，等一下又說她有意見，但她確實是只在意自己的步調，從要參選開始、被徵召開始，其實就是朝著一對一的選戰來進行準備，所以任何的充實自己的條件也好、想像評估外在的環境也好，都是以「一個對手」這樣子的選戰來做準備。所以未來不管對手是誰，或者不管是有任何黨有什麼樣的變化，都還是會照著自己的步調持續前進。

