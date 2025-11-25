「施政不是穿得漂漂亮亮」暗指蘇巧慧？李四川澄清

台北市副市長李四川近日受訪強調，「施政並不是要穿得漂漂亮亮，要以政績為主」，被外界認為是暗批立委蘇巧慧，綠營更要求李收回言論。李四川澄清，他當日受訪回答媒體這句話，是針對「拍定裝照」這件事本身，並非指蘇巧慧，感嘆還未選舉就被曲解攻擊。（本報資料照片）

2026新北市長選戰持續升溫，綠營已提名立委蘇巧慧，藍營人選則是台北市副市長李四川最被看好，不過李四川近日受訪強調，「施政並不是要穿得漂漂亮亮，要以政績為主」，被外界認為是暗批蘇巧慧，綠營更要求李收回言論。對此，李四川澄清，他當日受訪回答媒體這句話，是針對「拍定裝照」本身，並非指蘇巧慧，他也感嘆還未選舉就被曲解攻擊， 台灣選舉就是這樣。

新北市長人選綠營已確定是蘇巧慧，但藍營、白營仍未定，藍營有意爭取者為新北市副市長劉和然，以及呼聲最高的「川伯」李四川。

廣告 廣告

李四川日前受訪時，媒體提問「新北副市長劉和然已有定裝照、蘇巧慧稱她年輕有活力會做事看法？」李四川回應「施政並不是要穿得漂漂亮亮，要以政績為主」，卻被外界解讀是針對蘇巧慧的歧視言論，也被綠營批評。

李四川今日澄清，他強調當時說這句話，並非指蘇巧慧，而是針對「拍定裝照」這件事本身。

李四川更感嘆，台灣選舉就是這個樣子，自己還沒有投入選舉，就被刻意誤解攻擊。

日前李四川受媒體人尚毅夫專訪，被問及對可能的對手蘇巧慧看法，李四川表示，他與行政院前院長蘇貞昌同為屏東人，並稱蘇巧慧是「屏東的女兒」，他認為蘇巧慧待人禮貌、互動上也相當尊重，他自己不會因為選舉與同鄉交惡。

【看原文連結】