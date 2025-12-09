施政不需要豬隊友 温芝樺籲官員將心比心

▲彰化縣近期廚餘政策亂象頻傳，縣議員溫芝樺籲官員將心比心。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣近期廚餘政策亂象頻傳，上週三公文一出，不少學校紛紛反映「真的做不來」。彰化縣議員温芝樺罕見動怒，受訪時語氣卻帶著無奈表示，上週三環保局一紙公文要求各校自行處理廚餘，卻沒有容器、沒有放置位置，衛生問題也完全沒有配套，讓第一線校長、老師、總務處同仁「一下子完全不知道該怎麼辦」。她說，自己第一時間就開始協調，只是「無力感滿滿」。

温芝樺表示，中央政策大家都會配合，但縣府卻在毫無準備的情況下，突然把責任往學校推，使基層背負不該承擔的壓力。她坦言，學校不是處理廚餘的專業單位，沒有設備也沒有場地，卻要突然面對額外業務，「對基層真的很不公平」。

她也透露，在議會詢問環保局為何沒有事前溝通時，竟得到「如果找他們一起來開會，他們會反對」的回應。這讓她相當感慨，指出基層的辛苦不該成為官員逃避溝通的理由，「大家都在同一條船上，多一點協調，很多問題其實可以避免。」

温芝樺說，她在議會大會休息期間，多次與環保局長激烈討論並協調，之後教育處才緊急採購廚餘桶提供各校；環保局也改口允許學校自行載送廚餘至清潔隊，但仍需派人押車。温芝樺坦言，這並非真正的解決方式，「雖然至少先讓學校免除堆置廚餘的衛生風險，但增加的人力負擔仍然不合理，也絕對不是長久之計。」

她無奈指出，目前的情況就是「公文一下，基層就得硬撐」，這並不是健康的行政模式，因此她到昨天仍持續協調中。温芝樺強調，學校的任務是教育孩子，不應成為政策漏洞的承受者。

温芝樺呼籲縣府，務必儘速提出完善配套、加強跨局處協調，避免讓基層在完全沒有準備的狀況下孤軍奮戰。她表示，未來會持續督促，也希望官員能多一點同理心，「將心比心，政策才能真正走得長遠。」