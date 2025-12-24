施政滿意度再跌！最新民調 930萬國人不滿意賴清德

立法院三讀通過的財劃法修正案，遭到行政院長卓榮泰不副署。總統賴清德力挺卓揆更喊出「在野獨裁」，引爆輿論。根據媒體公布最新民調，賴清德施政滿意度僅有43.4%、不滿意度47.4%，換算人口數，約有930萬國人不滿意賴清德執政，與同民調機構前次相比，賴清德施政不滿意度增加4.1%，約多出80萬人。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

根據《震傳媒》公布最新民調，賴清德施政滿意度，非常滿意15.4%、還算滿意28.0%、不太滿意19.8%、非常不滿意27.6%、無明確意見9.2%。整體來說，滿意度43.4%、不滿意度47.4%。與上次相比，滿意度下降0.7%，不滿意度增加4.1%。

最新賴清德施政滿意度民調。（圖／擷取自震傳媒）

根據進階數據顯示，83.5%民進黨支持者表示滿意，83.6%國民黨支持者與88.9%民眾黨支持者表示不滿意，至於不偏任何政黨者則有47.0%表示不滿意。六都部分，台北市不滿意度54.0%為六都最高，台南市滿意度63.8%為六都最高。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,077人（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

