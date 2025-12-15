施政滿意度調查 張麗善獲標竿縣市首長獎

雲林縣政府昨（十五）日上午在縣府第二辦公大樓五樓工商策進會會議室召開主管會報，由張麗善縣長接受計畫處、社會處、文化觀光處、水利處、城鄉發展處、地政處、衛生局、稅務局、警察局、交工局、消防局及氣候變遷專案辦公室等獻獎以及頒發協助非洲豬瘟有功團體獎座；縣府團隊在永續治理、文化創意、健康城市、公共建設、交通安全、社福服務等多個領域成果豐碩，累積近五十項全國性與國際性獎項，展現雲林縣治理能量的全面提升與縣府跨局處團隊合作的成果。

雲林縣今年在「二零二五天下雜誌治理卓越獎」中表現亮眼，共有五個機關脫穎而出，展現縣府從施政滿意度、環境治理、經濟循環到社會進步等多面向的治理成果。其中，張麗善縣長在「縣市長施政滿意度調查」中榮獲象徵地方施政最高榮譽的「標竿縣市首長獎」，突顯縣府施政獲得民眾高度肯定。

環保局以「轉廢為能、垃圾全循環」榮獲環境保護組優選，「事業廢塑膠再造環保綠建材」獲經濟成長組優選，展現雲林縣推動循環經濟與廢棄物資源化的專業量能。

在永續治理方面，雲林在二零二五TCSA台灣企業永續獎中表現尤為突出。其中社會處也以「雲林輔具心科技，高齡友善新典範」獲得高齡友善領域的單項績效獎，而衛生局則以「醫養照護，永續衛來」同樣在高齡友善項目奪獎，更以「農藥源頭管理，提升食品安全」再度獲得社會共融領袖獎。多項永續獎座顯示雲林在高齡、醫療與食安治理上的創新成果。

同時，計畫處、農業處與氣候變遷專案辦公室共同以「酸菜廢棄物打造農漁循環經濟」獲得經濟成長組優選，彰顯雲林在循環農業與廢棄物再利用上的跨局處合作成果。此外，衛生局以「分級醫療換日線開創醫療新選擇」獲社會進步組優選，展現雲林縣在醫療銜接、分級照護與健康服務系統轉型方面的前瞻布局。

今年雲林在文化創意領域也傳來捷報，尤其是地方深耕多年的社造能量再次獲得國際舞台肯定。由文化觀光處精心策畫出版的《一一三年度雲林社造點成果專輯》榮獲二零二五法國設計獎（French Design Awards）銀獎，這項由國際獎項協會（IAA）主辦的指標性國際設計競賽，每年向全球徵集具創意與卓越品質的設計作品。