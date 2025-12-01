施政滿意度達6成大關！盧秀燕預告「精彩正要開始」 強調會更戰戰競競治理台中

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

《匯流新聞網》公布台中市長盧秀燕最新滿意度民調，非洲豬瘟事件後62%市民仍肯定市長表現。盧秀燕出席活動時對此受訪回應，她特別感謝市民的支持，也宣布12月開始台中會有更多精彩活動，包括現正舉辦的台中購物節，歡迎大家來台中參與。

盧秀燕表示，台中市民、台灣民眾給予的肯定跟支持，未來一定更戰戰兢兢、更努力治理好台中市。她強調，台中是一個好地方，台中的民眾也非常熱情，歡迎大家有空到台中來，從台中購物節、跨年一直到過年，台中市各種強打的活動，歡迎大家來台中。

根據民調結果，受訪市民中有62.0%對盧秀燕擔任市長的表現表示肯定，包含21.2%非常滿意、40.8%還算滿意；不滿意者占27.6%，其中不太滿意為12.5%、15.1%非常不滿意；另有10.4%無明確意見。

交叉分析顯示，北區市民對盧秀燕不滿意比例較高，達41.3%。政黨傾向方面，民進黨支持者中有66.6%持負面評價，不滿意盧秀燕表現；相較之下，國民黨與台灣民眾黨支持者多給予肯定，比例分別為94.7%與77.4%。

至於台中市民對市府團隊表現的滿意度，調查指出，整體滿意度為60.0%，其中14.8%非常滿意、45.2%還算滿意；不滿意為27.6%，其中14.3%不太滿意、13.3%非常不滿意；另12.4%無意見。

該民調由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

